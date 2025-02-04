台鐵春節狀況多 交通部：該改就改

台鐵春運狀況連連，小年夜當天狀況五連發，台鐵聲稱白天事故均已解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批返鄉旅客在月台吹冷風乾等，外界質疑，台鐵加開一堆班次，路線容量塞好塞滿，遇到事故就消化不了；交通部政務次長伍勝園說，該改進就改進。

小年夜上午，台鐵善化往返新市電車線受損、銅鑼站電纜線被偷剪五十公尺、雙溪往返四腳亭站絕緣棒受損、東部幹線因台東地震慢行延，下午瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線鋼軌出現縫隙，台鐵整天大誤點，旅客怨聲連連；另外，初五新左營到枋寮列車無故停駛，不僅沒提醒旅客，也無人協助後續接駁及退票事宜，現場民眾氣炸，直呼台鐵妥善率太差。

交通部昨說明一一四年春節疏運成果，被問到台鐵亂象，台鐵總經理馮輝昇表示，這次春節共加開三三一列次，運轉整理比較困難，小年夜北中南發生事故後，透過列車折返、快慢車待避等作法，讓旅客等待時間縮短。

伍勝園表示，交通部有建立春節疏運群組，事故發生後都有緊盯後續處理狀況，小年夜當天西正線受外力影響很大，花較久時間處理、疏運，台鐵很努力在搶修，但對於未來疏運速度、民眾溝通宣導等，該改進就改進。

至於雙溪四腳亭電車線絕緣棒受損，馮輝昇坦言，絕緣棒是設備問題。目前電力智慧化計畫中，現在會加速老舊絕緣棒更新。

地震誤點 交部：高鐵比台鐵嚴重

春節疏運期間遇到地震不斷，大年初二，嘉義大埔發生規模五點六地震，高鐵因此延誤九十一班車，累積誤點二四五九分鐘，影響十五萬多名旅客；台鐵當天有四十四班列車延誤，累積誤點一二六五分鐘，影響一萬六千多名旅客，平均每列車誤點廿五至四十分鐘。

伍勝園表示，根據規定，地震震度達一定標準，列車須暫時停車，並由人員巡檢，確認沒問題才提速行駛，而地震發生當下，雙鐵都受到影響，但高鐵出現延誤一小時，情況較台鐵嚴重。

伍勝園說，今年首度啟動「運具聯防」，台鐵列車增停與高鐵共構的新烏日站、新左營站，並開放自由座，來不及補票也不額外收取費用，即使受到天災影響，但聯防機制仍發揮效果；此外，高鐵規畫引導台鐵旅客搭乘自由座，公路客運也協助於中斷路段辦理旅客接駁。

根據統計，台鐵今年春節有八○二萬人搭乘，較去年增加百分之十八點七、高鐵有二五四萬人，較去年增加百分之廿一點五，顯示大眾運輸系統運量均有明顯成長。

台鐵漲價？ 後天董事會討論

另外，台鐵票價卅年凍漲，台鐵將於後天召開董事會討論票價，董事長杜微日前表示，台鐵票價依照立法院審查的計算公式，會有報酬率，先前提出百分之三至百分之五方案，但考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估董事會將提低於百分之三方案。

高鐵增班？ 最快5月會宣布

而面對旅客搭乘需求逐年增加，高鐵總經理鄭光遠表示，每年的增班數量都要看需求，會依今年第一季狀況評估，四至六月間將討論，若確定增班會在五至六月宣布；鄭光遠強調，「今年一定會增」，並預估自七月起上線。