國道春節交通量減 初三卻塞到爆

今年春節疏運交通部砸六五○○萬補助國道客運，推出史上最低六折優惠，帶動一二二點五萬人搭乘，創疫後首度成長紀錄，初一至初五國道交通量較去年減少百分之四，但多數用路人覺得今年國道非常塞，尤其初三，國一、國三、國五，甚至塞到隔天凌晨四時才紓解。

交通部政務次長伍勝園表示，根據ＡＩ大數據事前預估，春節初二到初四是高峰，事後驗證與預估的差不多。交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦說，今年因地震及天候影響出遊，交通量也下降，國道壅塞情況與去年同期相當，顯示相關的疏導措施發揮成效。

高公局統計，春節初一至初五，國道全線雙向每日平均交通量為一二三點四百萬車公里（mvk），為平日年平均一點三倍，較去年同期略減百分之四。

不過，許多人初三北上，抱怨國道塞得比往年嚴重，塞到凌晨才到家；高公局資料顯示，今年初三國一、國三北向路段於隔天凌晨四時才紓解，國五於凌晨三時紓解，而去年初三國一、國三、國五北向路段於凌晨二許就紓解。

伍勝園說，今年首度啟動「運具聯防」，初四為北上運量最尖峰時刻，他特地赴台中前進指揮所視察，當日雖是疏運高峰期間，車站及車廂內皆未見擁擠情形，顯示雙鐵聯合疏運引導措施奏效，二二八連假也會評估考量啟動運具聯防。

胡迪琦指出，國道交通量下滑，國道客運運量卻大幅成長，客運運量日均量提升百分之五。交通部今年春節補助國道客運六五○○萬元推出的六折優惠奏效，春節國道客運總計疏運一二二點五萬人次，比去年的九十三點五萬人次，增加高達百分之卅一，創下疫情以來首度成長，後續將依不同連假特性，評估國道客運優惠方案。