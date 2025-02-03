大S感染流感重症猝逝 醫籲全民做好「這事」避免不幸

藝人大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，引發各界關注。醫師公會全聯會常務理事王宏育表示，如果免疫力不好的人，在特定的情況下，罹患「流感」真的很可怕，提醒大家「為傷者、亡者弔念之餘」，應更有醫學常識，讓所有的不幸降到最低。

王宏育說，每年9月底，他都會提醒10月1日要打流感疫苗，特別是65歲以上，特定免疫力差的，以及18歲以下族群，應接種公費疫苗，其他族群也應自費施打，10月底再提醒50歲以上的民眾，11月1日可以免費打流感疫苗。去年年底再提醒所有的人，今年1月2日大家都可以施打免費的流感疫苗。

醫師公會全聯會今年1月21日特別加開一場「肺禦清」學術演講。王宏育說，當時新竹台大醫院副院長盛望徽，還把今年初日本流行的流感曲線圖，與大家詳細解說，看起來病例數呈直上升，真的是「怵目驚心」。

王宏育指出，其實今年農曆年節前曾提醒，日本、中國，甚至台灣流感都在「 大」流行，過年期間要去日本、中國旅行者，一定要打流感疫苗。當時還有病人一家四口過年期間要去日本，特地買了一盒克流感抗病毒藥物，以防萬一不時之需。他呼籲，所有民眾應更有醫學常識，讓所有的不幸降到最低。