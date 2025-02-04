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極端天氣 番茄減產貴3成 拍賣價創新高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

春節年假後，蔬果價格滑落，但番茄從去年秋天迄今仍維持高點。彰化番茄農表示，極端天氣造成日夜溫差大，加上去年入冬迄今雨水多，番茄產量比去年同期少，拍賣價每公斤逾180元，創歷年新高；市場零售價更比往年貴3成，讓不少人採買縮手。

番茄變貴，一般番茄市場零售價每台斤80元至89元，料理常用的牛番茄每台斤則要99元，連鎖大賣場和量販店的履歷牛番茄500公克要79元，換算下來每台斤94.8元，百貨公司超市更貴，300公克129元，每台斤高達258元；無論攤販市場或百貨公司番茄，都比往年至少貴3成。

消費者也發現，去年至今番茄價格比往年高，連鎖超市偶爾還會斷貨，甚至買不到牛番茄，就連提前採收的青黃色未全熟番茄也有人搶買。

埔鹽鄉佳和農場番茄農陳國鎮種植溫室番茄10多年，他說，番茄喜涼冷，台灣常在8月過後種植，採收期於翌年2月到4月，番茄品質最佳。

陳國鎮說，去年3個颱風先後報到，南部較早種植的番茄幾乎陣亡，加上秋冬日夜溫差動輒攝氏10度以上，番茄著果率不佳，整體產量比前年減少3至5成，市場拍賣每公斤300元以上，創歷年新高紀錄。

產地交易價以台斤計價，露天番茄每台斤80元至90元，溫室番茄150元至230元，也都是高價。

永靖鄉劉姓番茄農表示，去年特別熱，病蟲害肆虐危害露天番茄，溫網室番茄也沒逃過蟲害，南部到中部災情慘重。

陳國鎮預估，去年8月後天災多，番茄植株受損不輕，今年4月到8月多輪種小黃瓜、洋香瓜、美濃瓜，未來數月產量都不高，今年番茄價格恐維持高檔。

售價 超市

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