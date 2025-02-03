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財神光臨彰化！春節前後刮出2個千萬大獎 統一發票也開出千萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
和美鎮道周路的彩券行大年初四也被刮出百萬獎金，店家貼出紅榜，縣議員賴清美今天也前往道賀。圖／賴清美提供
和美鎮道周路的彩券行大年初四也被刮出百萬獎金，店家貼出紅榜，縣議員賴清美今天也前往道賀。圖／賴清美提供

彰化縣最近中獎機率特別高，春節前後已開出3次千萬大獎，彰化市埔陽街全家超商「彰化新再安店」也開出11、12月統一發票的千萬特別獎，中獎者只花了100元繳手機代收款就中大獎，店家已貼出紅榜慶祝，市長林世賢今天前往祝賀店家，買了口香糖沾喜氣。

彰化縣最近頻頻開出大獎，包括春節前傳出埔心鄉「興鑫鑫來公益彩券行」刮出台灣彩券蛇年「2000萬超級紅包」的刮刮樂頭獎2000萬元；還有埔鹽鄉祥富彩券行大年初二有女移工刮出台彩「新春1200萬大吉利」刮刮樂1200萬元。

而和美線西區也很旺，也已開出3個百萬大獎，包括和美鎮彰新路「明澧彩券商行」1月25日開出台彩「1200萬大吉利」的100萬元獎金，一名父親掏了2000元給女兒買2張，念大學的女兒刮中百萬獎金，開心的說要拿來還學貸。

還有和美鎮道周路的彩券行大年初四也被刮出百萬獎金，店家貼出紅榜，縣議員賴清美今天也前往道賀，店家說，得獎者是個年約30多歲男子，2月1日晚間來買了2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，即帶回家刮，昨天男子再度登門拿出中獎的刮刮樂彩券，說他刮中100萬元，還自備一長串鞭炮來慶賀，讓店家也相當開心。

賴清美說，最近彰化很旺，不只和美鎮已中了2個百萬大獎，線西鄉春節期間也有億來旺彩券行開出百萬大紅包，顯見今年財神爺很喜歡彰化縣，大家買彩券買希望，即使沒中獎也做公益。

彰化市埔陽街全家超商「彰化新再安店」開出11、12月統一發票的1千萬元特別獎，店家已貼出紅榜慶祝，彰化市長林世賢今天前往道賀。圖／林世賢提供
彰化市埔陽街全家超商「彰化新再安店」開出11、12月統一發票的1千萬元特別獎，店家已貼出紅榜慶祝，彰化市長林世賢今天前往道賀。圖／林世賢提供

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