累計28連摃！威力彩頭獎未開出 台彩：6日開獎上看9.5億元

台灣彩券公司表示，今晚開獎的威力彩頭獎未開出，累計已28連摃，下期（6日）預估銷售3.7億至3.9億元，頭獎累積金額預估上看9.5億元。至於今晚開獎的大樂透頭獎也摃龜，下期（4日）預估銷售1.9億至2.1億元，頭獎金額保證1億元。

威力彩本期第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號。大樂透中獎號碼為29、39、20、07、32、33，特別號47；春節大紅包：17、20、32、10、49、43、16、15、48，春節小紅包：35。

台彩指出，本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出22組，總中獎注數為25注，其中20組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3 注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為251組，剩餘229組，累積開出小紅包組數為395組，剩餘405組，明天將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

台彩統計至大年初六，大樂透春節加碼已實施11期，480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項已送出近半數的獎額，春節大紅包累計送出251組，剩餘組數為229組，而春節小紅包累計送出395組，剩下405組待送出，明天大樂透頭獎金額保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號供民眾對獎。

頭獎已經連摃28期的威力彩，下期頭獎預估上看9.5億元，為第5屆(113年起)的最高頭獎金額。此外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果在元宵節前都有實施獎金加碼。