萊爾富福袋「台積電股票」第2位幸運兒出爐 首位得主現身「第一次買福袋就中大獎」

萊爾富「114蛇年發財卡」連續3個月抽出「台積電股票」幸運兒，3日下午3點，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，並抽出第2位「台積電股票」幸運得主，同時由豫立國際法律事務所劉依萍律師與網路徵選民眾張先生一同見證、參與抽球，線上直播總觀看人數更吸引逾上萬人次在線。

今日抽出的第2張頭獎「台積電股票」，根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107萬元。幸運得主中獎的抽獎編號為「146129」，萊爾富也公開這名幸運兒獎落在新北市淡水區的「萊爾富台電宿舍店」，這名幸運民眾買了10張100元的發財卡，其中1張就抽中萊爾富春節福袋的頭獎「台積電股票」1張，萊爾富也預計於2月11日下午4時至6時於「萊爾富台電宿舍店」舉辦商品外賣活動與民同慶。

而上個月首位抽中頭獎「台積電股票」的幸運兒張先生，3日也現身萊爾富總公司樓下的北市湖鑽店領獎，由萊爾富營運長陳建成代表贈獎。張先生表示，這是他人生中第一次購買超商的春節福袋，當時只是純粹買給小孩子試手氣刮刮看，沒想到竟然中大獎，領獎後考慮將股票賣掉，轉存成高股息的ETF，並幫小孩添購新電腦等用途。