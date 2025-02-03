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國史館攜手台灣文獻館亮相台北書展 聚焦台美關係

中央社／ 台北3日電

國史館今天表示，2月4日至9日將與台灣文獻館參與台北國際書展，展現兩館近年豐碩出版成果，這次書展以台美關係及本土題材為核心，精選多部代表性出版品，為讀者提供深刻的歷史視角與文化反思。

國史館晚間透過新聞稿表示，2月4日下午2時將於書展展位D201邀專家學者導讀「小琉球事件調查研究」與「霧社事件調查研究」；2月5日上午10時30分舉辦「台灣環保運動史料彙編」新書發表暨座談會，邀請專家學者回顧近半世紀的台灣環保運動的奮鬥歷程。同日下午2時舉行「秦賢次先生訪談錄」新書發表會暨座談會，聚焦台灣保險產業的發展歷程。

國史館在2月6日下午2時在展位舉辦「史實、敘事、大螢幕－羅妹號事件與多元呈現」座談會，邀請原住民族電視台前副台長丹耐夫．正若、「斯卡羅」劇集導演曹瑞原、學者陳玉苹座談。

國史館表示，2月6日下午3時30分於黃沙龍舉辦「戰後台美關係發展」新書發表暨座談會。由國史館長陳儀深主持，外交部政務次長吳志中、台北醫學大學通識教育中心教授張國城、遠景基金會執行長賴怡忠，以及台大法律系教授姜皇池探討戰後台美關係發展脈絡。

國史館指出，活動將聚焦介紹3部重量級新書，包括塵封32年後首次公開的「楊西崑先生訪談錄」；見證台美關係重要轉折的「從中美共同防禦條約到台灣關係法史料彙編」；以及橫跨杜魯門至柯林頓時期、回顧美國對台灣國際地位深遠影響的史料彙編「美國國家安全與對台政策檔案選譯」。這些書籍收錄了近年來陸續解密的關鍵文件，是研究台美關係全新視角與珍貴素材。

另外，國史館表示，2月7日下午2時，於展位舉辦「兩蔣日記透露的訊息」新書發表暨座談會，介紹近年來陸續公開出版的兩蔣日記。座談會邀請學者劉維開、陳翠蓮擔任主講人，帶領讀者閱讀兩位強人的日記，從最高政治領導人的視角，探討戰後台灣的政治決策，及其人際來往、家庭關係，呈現兩蔣少為人知的一面。

國史館說，2月8日下午2時，邀請學者鄭麗玲和沈佳姍導讀「台北州警察衛生展覽會寫真帖」和「台北州警察衛生展覽會紀錄」，這兩本書原為日本時代總督府用以展示警察工作及衛生方面知識的施政成果，內容幾乎涵蓋人民生活的各個面向，從公共衛生到治安維護無所不包。

台美關係 國史館

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