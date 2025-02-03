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大S猝逝！這有些症狀不要拖 急診醫曝「燒吐喘昏」四字訣

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
大S春節期間與家人至日本旅遊，卻罹患流感併發肺炎不幸病逝。圖／取自微博
大S春節期間與家人至日本旅遊，卻罹患流感併發肺炎不幸病逝。圖／取自微博

藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝，外界震驚。有網友在小紅書上分享和導遊朋友的對話，導遊表示曾經就醫，但仍未救回一命，非常遺憾。成大急診主治醫師簡立建提醒「燒．吐 、喘、昏」四字訣，一旦出現高燒不退、持續嘔吐、 呼吸困難、意識昏迷，均應緊急送醫。

在急診搶救病人生死一線間，簡立建對於大S發生憾事，覺得遺憾。他指出，從過去幾年的新冠到近期的流感，或其他急症， 若出現「燒．吐 、喘、昏」，即高燒不退、持續嘔吐、 呼吸困難、意識昏迷，只要有其中一個症狀， 均應嚴陣以待，送醫治療。

高燒是指發燒38.5度以上、持續嘔吐則必然脫水、喘是指呼吸每分鐘30次或血氧濃度95%以下、 意識嗜睡則四肢無力，簡立建說，必須對上述症狀提高警覺，不可輕忽。在臨床發現，若未出現上述這四個症狀，95%可度過難關。

報導指出，1月29日大S出現咳嗽哮喘症狀，當天晚上大家抵達箱根，30日、31日大S都沒有離開旅館。但31日她病情加重，晚上緊急叫了救護車送醫急救，深夜時才送回旅館。

導遊 意識 流感

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