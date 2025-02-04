聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／寒冬頭部未保暖 易增心臟負擔

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
天氣寒冷時，戴帽子或用頭巾包裹頭部，可避免頭部散熱過快，有助把能量供給其他部位。圖／AI生成
天氣寒冷時，戴帽子或用頭巾包裹頭部，可避免頭部散熱過快，有助把能量供給其他部位。圖／AI生成

● 身體保暖別忘頭皮保暖，天冷外出戴帽子

● 掌握8個禦寒要點，寒冷清晨別外出運動

氣溫下探，大家對保暖多採取「洋蔥式穿法」，但卻疏忽「頭部的保暖」。國外研究發現，頭部血管分布密度高，為了維持腦部運作，即使氣溫再低，人體也會集中能量，供應腦部血管運作，若不注重頭部保暖，散熱程度快，心臟得加壓促進血液循環，反而增加心臟負擔。

加拿大曼尼托巴大學曾做過研究，理解人們頭部散失熱量狀況。實驗方式有兩組準備下水的人，一組全身包含頭部都下水，另一組頭部不下水，研究發現，剛進入水中時，人體散熱速度一樣快，後續發現把頭部全泡在水中者，與另一組相比，熱量損失增加10%。

很多人疏忽頭部禦寒

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭成儀表示，人體散熱的主要部位仍以軀幹為主，但人們穿衣服保持軀幹溫度，反而疏忽頭部保暖。當頭部未做好保暖，夏天時，頭部散發熱量的溫度梯度（導熱體兩端溫度差）約為10%到15%，冬天天冷時，溫度梯度達到30%。

為什麼天冷時溫度梯度會增加？蕭成儀解釋，主因是人體為了維持腦部基礎運作，會緊縮其他部位能量，把主要能量供應給腦血管，當環境溫度愈低時，人體挪移能量就愈高，所以，天氣寒冷時，戴帽子或是用頭巾包裹頭部，可避免頭部散熱過快，能幫助人體的能量供給到其他的部位。

蕭成儀說，如果天冷時，人體把所有能量都加碼到腦部，四肢末梢血管緊縮，心臟更用力運作，這也是為什麼寒冷時血壓容易比較高的原因，這是人體自我保護機制。

戴帽避熱量散去過快

時值春初，保暖應做得徹底，除了軀幹可採洋蔥式穿法，頭部也千萬不要忘記加戴帽子，避免熱量散去的速度加快，而四肢的末梢保暖也得一併顧及，在保暖之餘，也能保護心臟。

禦寒8要點

身處低溫或外出時，做好完整保暖，注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子，及多層次保暖衣等，方便穿脫。

起床暖身，先喝溫水；身體活動溫和漸進慢慢增加。

長輩晚上睡覺時，床邊備妥保暖衣物，不管是半夜起床上廁所或早上起床，先添加衣物保暖後再活動。

避免大吃大喝及情緒起伏太大；勤喝溫開水，避免血液過度黏稠。

有心臟血管疾病的病人不宜泡湯或泡澡，避免單獨爬山或從事離開人群的運動。

不加重身體壓力，避免在寒冬清晨外出運動；晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

妥善控制病情，規律服藥。

外出隨身攜帶病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史。  

資料來源／國健署 製表／陳雨鑫

保暖 能量

延伸閱讀

賈永婕突發文「名嘴霸凌我我有差嗎」　曝心臟很強大原因

林葉亭失智父親走失身亡 醫：防失智關鍵需改五大習慣

不用跑醫院！資深醫教「5分鐘居家測試」出現一警訊暗示心肌梗塞前兆

明明很健康怎麼會猝死？心臟外科醫師透露易猝死原因及2大時間點

相關新聞

大S感染流感重症猝逝 醫籲全民做好「這事」避免不幸

藝人大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，引發各界關注。醫師公會全聯會常務理事王宏育表示，如果免疫力不好的人，在特...

台北國際書展4日開幕 來台港人首次獨立設館「夯看」

2025台北國際書展4日起於台北世貿一館開幕，主題為「閱讀異世界」，主題國為義大利。今年共有來自29國、國內外504家出...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

食在營養／蔬菜中的牛排 杏鮑菇營養價值高

正值盛產的杏鮑菇，有「蔬菜中的牛排」、「素食中的生魚片」之稱。

健康你我他／八分精神衝刺 二分餘裕欣賞

新春伊始，蛇來運轉，我決定努力以赴籌畫設計，為單調的日常生活添柴加油，促發前行的熱情和動力。

健康主題館／寒冬頭部未保暖 易增心臟負擔

氣溫下探，大家對保暖多採取「洋蔥式穿法」，但卻疏忽「頭部的保暖」。國外研究發現，頭部血管分布密度高，為了維持腦部運作，即使氣溫再低，人體也會集中能量，供應腦部血管運作，若不注重頭部保暖，散熱程度快，心臟得加壓促進血液循環，反而增加心臟負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。