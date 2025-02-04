健康主題館／寒冬頭部未保暖 易增心臟負擔

● 身體保暖別忘頭皮保暖，天冷外出戴帽子

● 掌握8個禦寒要點，寒冷清晨別外出運動

氣溫下探，大家對保暖多採取「洋蔥式穿法」，但卻疏忽「頭部的保暖」。國外研究發現，頭部血管分布密度高，為了維持腦部運作，即使氣溫再低，人體也會集中能量，供應腦部血管運作，若不注重頭部保暖，散熱程度快，心臟得加壓促進血液循環，反而增加心臟負擔。

加拿大曼尼托巴大學曾做過研究，理解人們頭部散失熱量狀況。實驗方式有兩組準備下水的人，一組全身包含頭部都下水，另一組頭部不下水，研究發現，剛進入水中時，人體散熱速度一樣快，後續發現把頭部全泡在水中者，與另一組相比，熱量損失增加10%。

很多人疏忽頭部禦寒

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭成儀表示，人體散熱的主要部位仍以軀幹為主，但人們穿衣服保持軀幹溫度，反而疏忽頭部保暖。當頭部未做好保暖，夏天時，頭部散發熱量的溫度梯度（導熱體兩端溫度差）約為10%到15%，冬天天冷時，溫度梯度達到30%。

為什麼天冷時溫度梯度會增加？蕭成儀解釋，主因是人體為了維持腦部基礎運作，會緊縮其他部位能量，把主要能量供應給腦血管，當環境溫度愈低時，人體挪移能量就愈高，所以，天氣寒冷時，戴帽子或是用頭巾包裹頭部，可避免頭部散熱過快，能幫助人體的能量供給到其他的部位。

蕭成儀說，如果天冷時，人體把所有能量都加碼到腦部，四肢末梢血管緊縮，心臟更用力運作，這也是為什麼寒冷時血壓容易比較高的原因，這是人體自我保護機制。

戴帽避熱量散去過快

時值春初，保暖應做得徹底，除了軀幹可採洋蔥式穿法，頭部也千萬不要忘記加戴帽子，避免熱量散去的速度加快，而四肢的末梢保暖也得一併顧及，在保暖之餘，也能保護心臟。