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食在營養／蔬菜中的牛排 杏鮑菇營養價值高

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
杏鮑菇有助脂肪代謝，可以幫助排便順暢。圖／123RF
杏鮑菇有助脂肪代謝，可以幫助排便順暢。圖／123RF

正值盛產的杏鮑菇，有「蔬菜中的牛排」、「素食中的生魚片」之稱。

杏鮑菇營養價值高，富含多醣體、多種必需胺基酸，是高纖、高蛋白、高鉀、低熱量的蔬菜，有助提升免疫力、抗癌、穩定血糖、排便、降血壓、防三高、減重等。

營養師劉怡里指出，杏鮑菇不僅是蔬菜，且是三萜類食物，多醣體含量豐富，蛋白質含量也比一般蔬菜高2倍，100克杏鮑菇蛋白質含量為2.8克，提供很多必需胺基酸，以麩胺酸含量最高，因此適量食用杏鮑菇，有助成長、加速細胞代謝、修復黏膜等，可稱為「蔬菜中的牛排」，是素食者補充蛋白質很好的來源。

杏鮑菇更是高纖、高鉀、熱量低的蔬菜，屬可溶性纖維，吃下肚可抑制脂肪吸收，有飽足感，是減重好食材。劉怡里說，如果吃得很油膩時，當餐可多吃杏鮑菇，有助脂肪代謝，老人與小孩也可以吃，幫助排便順暢、穩定血糖及血壓、預防三高。高血壓患者，則可煮成湯品連湯一起喝，降血壓作用最佳。

杏鮑菇還含有微量維生素A、B群，特別是含有肉類中才有的維生素B12，因而杏鮑菇有像肉的口感，可取代肉類，且多了寡糖，可幫助腸道的益生菌生長，增強人體免疫力，適合純素者食用，建議可間隔1、2天就吃一些，有助造血及預防心血管疾病。

「杏鮑菇是真菌類食物，一定要燙熟後再吃。」劉怡里說，杏鮑菇在料理上是很好運用的食材，因其蛋白質含量高，有胺基酸的鮮味與甜味，加上有杏仁香氣，很適合搭配肉類或海鮮料理。

汆燙煮熟的杏鮑菇纖維柔軟，可切片或切絲吃；炒菜時，則可利用它的香氣提味；滷肉時，也可加入不怕高溫的杏鮑菇一起滷，將更美味。

劉怡里提醒，急性痛風發作者，不可吃煮太久的杏鮑菇或湯品，有痛風病史者平時可適量食用，但湯煮太久就不要喝；限制蛋白質及限鉀的腎臟病人，也是少吃為妙。

另外，杏鮑菇是高纖食物，對腸胃蠕動不好的人、老年人及開刀患者來說，易消化不良，不要吃太多，以免阻礙其他營養素的吸收。

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