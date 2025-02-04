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健康你我他／八分精神衝刺 二分餘裕欣賞

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
沉靜心神，緩緩步調，好好呼吸，在自己的時區踏實前行。圖／丁綉慧提供
沉靜心神，緩緩步調，好好呼吸，在自己的時區踏實前行。圖／丁綉慧提供

新春伊始，來運轉，我決定努力以赴籌畫設計，為單調的日常生活添柴加油，促發前行的熱情和動力。

一直以來，我相當重視口腹之欲的飽足，只因飲食能為生活壓力提供立即的慰藉和紓解，因此常為了吃食奔波忙碌，卻多次踩到地雷。從團購管道買到名不符實的食物，貪小便宜買下過多的甜點，在盛名遠播的傳統巿場裡吃到臭酸芋粿巧、包入鋼絲圈的草仔粿，不僅未獲得品嘗美食的樂趣，更常導致腸胃不適的結果。

「黃帝內經」曰：「法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。」飲食在八分飽時最美味，生活壓力可藉由注意轉移運動而獲得緩衝，只要付諸行動，認真戒斷懶散、拖延、還有明天的藉口，依循行住坐臥的規律和自在節奏，讓生活步入常軌，每個跑道都是為了美好生活的核心繞圈圈，改變習以為常的生活模式，起身行動，驅離懶散生活。

沉靜心神，緩緩步調，好好呼吸，在自己的時區踏實前行，八分精神飽滿地全力衝刺，留下二分餘裕欣賞沿途風景的綠意盎然，不和他人比較和計較，步步都是獲得。

新年的靜心思量和計畫，提醒自己放下過去太多無謂的承擔，放過作繭自縛的現在，當下行動逐步積累，才能輕裝簡行邁向未來，開展下回篇章的清雅芬芳。

壓力

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