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年後甩肉 聰明飲食小撇步

聯合報／ 粘曉菁／肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師
過年後減重，除遵循飲食原則，每天應量體重，監控體重變化。圖／123RF
過年後減重，除遵循飲食原則，每天應量體重，監控體重變化。圖／123RF

春節期間，餐餐多大魚大肉，加上應景的年糕、點心、糖果餅乾、魷魚絲、肉乾、堅果等零嘴一口接一口，一不注意體重就直線飆升。以體重60公斤的成人計算，年後體重可能會增加2公斤，但仍有機會透過一些聰明飲食的小撇步而順利甩肉，恢復體態。

所謂「身高不是距離，體重不是壓力」，是男女間追求異性的玩笑話，其實也適用在年後甩油，減輕體重。體重增加2公斤的人不必太焦慮，只要遵循「新鮮高蛋白食物」的飲食原則，配合餐前飲用能增加胃飽足感又零熱量的氣泡水，過年身上增加的肥肉就有機會鏟肉成功。

如何攝取新鮮的高蛋白食物？一般分為「動物性蛋白質」與「植物性蛋白質」兩大類，前者以魚肉為主，應掌握動物性蛋白質飲食原則，就是「沒有腳的海鮮比兩隻腳的雞鴨鵝來得好，兩隻腳動物又比四隻腳的牛豬羊好。」至於植物性蛋白質，建議可選擇豆腐、豆漿、毛豆、黑豆等豆類製品。

在烹調方面，謹記「高糖、高油、高鹽食物的份量或調味，都要減半」，以免攝取過量。

想吃點心零嘴，不妨選擇無添加物調味的堅果，或選擇「帶殼」堅果，因為剝殼需要花時間，可避免一時攝取過量，也可增加手部肌肉運動。手搖飲以無糖為主，如需飲酒或喝含糖飲料，建議飲用量減半，這樣可減少攝取過多糖分，或是搭配開水、氣泡水等一起飲用，因為多喝水可減少食物攝取，並能增加飽足感。

不過，部分民眾不喜歡喝白開水，常會添加一些檸檬、茶、咖啡、香草植物等來增加飲水風味，但檸檬容易刺激腸胃道引發不適感，而茶、咖啡易影響鐵質的吸收，建議應盡量集中時間飲用，避免腸胃道整天泡在含咖啡因飲品中，恐影響鐵劑的吸收。

如何順利減掉過年期間增加的肥肉，建議必須每天固定時間量體重，隨時監控體重變化，搭配氣泡水及聰明飲食小撇步，消脂保肝、恢復身材不是夢。

蛋白質 體重

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