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台東人搶打流感疫苗 衛生局：全縣庫存逾3千劑

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網

藝人大S徐熙媛赴日感染流感併發肺炎猝逝，引發不少民眾恐慌，台東多家醫院或衛生所出現詢問及搶打人潮。縣府衛生局表示，全縣共採購5萬9820劑四價流感疫苗，去年10月開打至今，使用率達98.4％，目前仍有3184劑，民眾可前往47間合約院所接種疫苗，時間不一。

衛生局疾病管制科代理科長卓金津說，今天前往衛生所接種疫苗的民眾確實比以往多一點。醫院人員也發現，今天比以往多很多詢問公費條件的民眾，顯然以前都不注意相關訊息，發生大S事件後關注疫苗注射。

衛生局表示，為因應流感疫情高峰，去年12月15日起至今年2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需要流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

衛生局提醒，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等症狀，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，必須盡速就醫。

為降低感染後發生重症和死亡風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群要特別注意，本縣共有47間公費流感疫苗接種合約院所，可至衛生局官網查詢(https://reurl.cc/qnGja3)詳細資料，請民眾踴躍接種流感疫苗，並留意流感重症警訊。

台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網
台東縣可接種疫苗的醫療院所訊息。圖／取自衛生局官網

流感疫苗 衛生局 衛生所

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