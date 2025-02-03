大S流感猝逝...嘉縣、市疫苗詢問度增 各剩6千、5千劑
藝人大S（徐熙媛）因罹患流感併發肺炎，不幸於日本病逝，消息傳回國內各界驚愕不捨，也引起大家對流感的重視。嘉義縣、市衛生局表示，今天的詢問度特別高。目前嘉義縣、市衛生局各剩6千、5千劑，呼籲民眾盡早施打增加保護力。
藝人大S因罹患流感併發肺炎，不幸於日本病逝，今天消息獲家人證實後，大眾惋惜不捨外，流感也成了大家討論話題，各地對於流感疫苗詢問度大增；嘉義市衛生局表示，嘉市分配公費流感疫苗9萬7千劑，目前約剩5千劑，今天的詢問度特別高。
嘉義市共83家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，民眾可先至嘉義市政府衛生局官網查詢住家附近的合約院所，並向合約院所預約。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣分配13萬1千劑，目前剩6079劑，今天詢問度有增加，且是上班第一天有較多民眾接種，未有搶打現象。
縣衛生局表示，冷氣團持續來襲，全台流感重症病例與死亡數創十年新高，流感疫苗自今年元旦起擴大全民接種，呼籲未接種疫苗的民眾可至嘉縣合約院所，或善用各鄉鎮市村里行動醫療巡迴服務前往接種，盡速獲得防護力。
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