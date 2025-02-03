桃園中壢天祥醫院門診急重症開業 打造再生醫學抗衰老中心
桃園市天成醫療體系董事長張育美今天下午宣布「天祥醫院今天開業」，成為桃園市8年來首家新成立地區醫院，市長張善政、市議會議長邱奕勝及民代、里長、醫護在場見證。張善政稱許張育美在懷寧醫院經營問題無法解決後，跳出來接手投資裝修天祥醫院擴充醫療設備開業，成為南桃園重要醫療據點。
天祥醫院位於中壢區志廣路、正光街口，前身為懷寧醫院，該院經營出問題後大樓拍賣，天成醫療體系接手投資20億元，張育美更特別前往日本東京皇居前四季酒店參考設計裝修，有內外各科及急診重症科別完整。
張善政表示，天祥醫院舊址是以前的懷寧醫院，因為經營問題無法持續提供醫療量能，市府四處找救兵接手，張育美不說二話跳出來接手經營，投資不少錢裝修，用很快時間擴充醫療設備開業，他代表市民感謝天成醫療體系，相信該院將成為南桃園重要醫療據點。他也針對桃園市立醫院說明市府完成選址作業。
邱奕勝說，桃園這些年增加30幾萬人，多一家醫院不夠，就算天祥醫院開幕，全市醫療資源還是不足，尤其南桃園人口成長快速，仍需醫療資源幫忙，天祥醫院開幕也讓市民多一個為健康把關地方。
張育美表示，天祥醫將提供南桃園市民醫療服務，像是小兒早療、各項急重症醫療以及創傷開刀，院方將結合智慧醫療、精準醫療，預計6月起包括特設精準醫療、再生醫學、抗衰老中心等開張，全面提供生技、生醫、預防醫學等創新醫療服務，醫院裝修也仿效日本四季酒店設計，導入AI智慧醫療照護，讓病人舒適就醫。
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