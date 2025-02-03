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淘汰烏賊車...彰化縣府加碼二項補助 最高可領1萬5300

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府為鼓勵淘汰二行程及高車齡機車，加碼二項補助措施。圖／彰化縣府提供
彰化縣府為鼓勵淘汰二行程及高車齡機車，加碼二項補助措施。圖／彰化縣府提供

彰化縣機車總數高達84萬輛，其中二行程機車還有1萬6千輛，縣府為鼓勵淘汰二行程及高車齡機車，今年起新增補助淘汰二行程機車3千元，淘汰高車齡機車換購電動機車的補助金再由1萬元加碼至1萬2千元，若再加上環境部補助，民眾最高可領1萬5300元補助金。

彰化縣環保局表示，依檢測資料顯示二行程機車所排放的碳氫化合物平均濃度約為四行程機車的48倍，且易因燃燒不完全產生青白煙，成為民眾所詬病的烏賊車。

彰化縣環保局長江培根表示，環保局透過補助誘因及加強攔查檢等多元管制措施，近3年已淘汰11萬7235輛老舊機車，讓空氣汙染物細懸浮微粒（PM2.5）減量達17公噸，減碳量265公噸，效益相當於種植1萬4千棵樹木。

不過，因彰化縣二行程機車還有約1萬6千輛，彰化縣政府今年再加碼推出淘汰補助，即日起至今年12月31日，凡車輛設籍於彰化縣滿5年以上的民眾，申請報廢2003年12月31日以前出廠的二行程機車，即可獲得縣府3千元補助金、環境部補助300元，共可領3300元。

並再加碼補助機車汰舊換購電動機車，民眾只要申請報廢2010年12月31日以前出廠的高車齡機車改用電動機車，提高補助到1萬2千元，加上環境部補助的3300元（減碳獎勵2千元、空汙減量補助1千元、淘汰車輛回收獎勵金300元），民眾最高可領1萬5300元。

相關補助資訊可至彰化縣環保局網站查詢https://moto.chepb.gov.tw，或電洽服務專線（04）7115655分機238。

彰化縣府為鼓勵淘汰二行程及高車齡機車，加碼二項補助措施。圖／彰化縣府提供
彰化縣府為鼓勵淘汰二行程及高車齡機車，加碼二項補助措施。圖／彰化縣府提供

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