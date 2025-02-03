北雲餐廳疑食物中毒再增3人 北市衛生局：業者尚未提復業

台北市南港「北雲餐廳」春節期間疑爆發食物中毒事件，遭衛生局勒令停業，市府今公布截至下午14時，累計35人通報就醫，比昨天增加3人，而用餐區間集中在28至30日間，而今天是春節後開工第一天，衛生局表示，業者目前尚未來申請復業，相關檢體也送檢，疾管署也將進行流行病學調查。

衛生局於1月30日深夜接獲通報且累計就醫人數達6人以上，立即於31日至現場稽查並依「食安法」第41條命業者停業，並至現場稽查，現場調查已無剩餘或同批製作食品可供抽驗，採樣環境檢體4件、手部檢體2件，目前已送化驗，結果最快1至2周出爐。

衛生局表示，目前北雲餐廳尚未申請復業，需待復業調查報告出爐以及完成員工教育訓練，經衛生局審查相關資料及實地複查改善情況後，才得復業，而衛生局也要求店家需於2月3日前完成改善，屆時也會一併複查改善狀況，若未改善完成可開罰6萬至2億元罰緩。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，近期為諾羅病毒傳染高峰，只需極少的病毒量便可傳播，民眾可能因食入汙染的食物、水遭受感染，也可能因接觸被病毒汙染的物體再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染，或與病人密切接觸或吸入嘔吐物及排泄物產生飛沫等。