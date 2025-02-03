2波強烈冷氣團接連發威！低溫+雨彈狂炸 最冷2時段曝光

強烈冷氣團持續發威，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估明天清晨及周三清晨2時段最冷，北部低溫下探8度，明天轉乾冷，周三再變天，周四冷空氣減弱，周五晚間再有另波強烈冷氣團南下，並持續影響到下周一清晨；至於降雪機率，明天清晨前，北台灣2000公尺以上高山、其他地區3000公尺以上高山有機會。

劉沛滕說，今天雨量較多，明（4日）上午北台灣有冷空氣南下，僅剩花東、中南部有局部降雨，但周三至周五（5至7日）又有華南水氣移入，白天水氣略多，北部、東半部有降雨，中部有零星降雨；周日（9日）環境再轉乾。

溫度方面，劉沛滕指出，明天清晨及周三清晨最冷，北部最低溫約8至9度，整體低溫約9至11度，中部10、11度，周四、周五冷氣團減弱，但因水氣略多，氣溫回升不多，整天偏涼。

周五晚間再有另一波強烈冷氣團南下，並持續影響到下周一（10日）清晨，北部、東半部略有降雨，中南部山區也有降雨機率，但周日之後環境轉為乾冷，北台灣最低溫下探8至9度。

劉沛滕表示，這2波強烈大陸冷氣團的強度都滿接近寒流，周五晚間這波冷空氣的強度還有觀察空間，未來整周將受2波冷氣團影響，即便回暖空檔，也因為下雨感受上不太舒服。

至於降雪方面，劉沛滕說，明天清晨前降雪範圍大，北台灣2000至2500公尺以上高山，其他地區3000公尺以上高山都有降雪機會；明天上午環境轉乾之後到周四，僅剩中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。