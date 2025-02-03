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廢棄物回收處理業擬開放申請移工 環境部11日討論

中央社／ 台北3日電

為配合產業需求，環境部資源循環署向勞動部提出應回收廢棄物處理及回收業者開放移工的需求，預計11日開會，若順利最快3月就能開放申請；初估660餘家業者、需求移工上千人。

環境部資源循環署預計於11日邀請勞動部勞動力發展署、各縣市政府、廢棄物回收處理業者、廢棄物處理機構業者等共同開會討論移工申請事宜。

循環署說明，現行部分廢棄物回收、處理業雖然符合3K特性（危險、辛苦、骯髒），但因為部分業者未有工廠登記證，未能以「製造工作」的資格申請移工。日前環境部向勞動部提出申請，並將於下週邀集業者共同協商諮詢。

循環署正在研擬「審查聘僱移工僱主資格認定作業要點」，可聘僱的業者資格為已向環保主管機關完成登記的應回收廢棄物回收業，但若申請者同時具有兩種業別身分，僅能擇一提出申請，且不包含前端資源回收個體戶。

循環署初步調查約660家業者提出需求，需求移工人數約為1000多人，但實際仍以未來開放後業者申請數量為準。

循環署副署長林健三告訴中央社記者，若是有工廠登記證的業者，可依循製造業的方式申請移工，這次主要協助無工廠登記者，由於這些事業單位沒有物品製造、加工，或廠場地目不符合規定，因此不需要或無法取得工廠登記證，導致雖然工作內容相似，卻沒辦法申請移工。

林健三強調，環境部以主管機關的身分向勞動部提出申請，前提是要求業者必須先完善勞工的工作環境和待遇，至少需有最低工資以上的起薪條件，若仍未能聘得本國勞工，才會允許申請。

林健三指出，未來將由循環署負責辦理需求者資格認定審查，也不排除會定期進場輔導，將移工生活照顧列為輔導重點。

勞動部 廢棄物 移工

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