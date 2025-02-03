萊爾富福袋頭獎 「台積電股票」第二名幸運兒獎號出爐

萊爾富於3日下午3點，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，並抽出第二名「台積電（2330）股票」幸運得主，同時由豫立國際法律事務所劉依萍律師與網路徵選民眾張先生一同見證、參與抽球，線上直播總觀看人數更吸引逾上萬人次在線觀看。此次活動抽出的第二張頭獎「台積電股票」，根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107萬元。

幸運得主中獎的抽獎編號為「146129」，萊爾富3日公開這名幸運兒獎落在新北市淡水區的「萊爾富台電宿舍店」，這名幸運民眾買了十張100元的發財卡，其中一張就抽中萊爾富春節福袋的頭獎「台積電股票」一張，萊爾富也預計於2月11日下午4時至6時於「萊爾富台電宿舍店」舉辦商品外賣活動與民同慶。萊爾富表示，第二張「台積電股票」中獎名單將於2月4日前公告於萊爾富官網、萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」，並以簡訊通知中獎者，中獎者須自行上萊爾富活動官網下載「機會中獎回函」，並於指定日內配合辦理中獎回函、贈與股票轉帳等事宜，中獎之所得稅將以辦理贈與股票轉帳的前一日收盤價為準。

日前1月3日透過萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播抽出的第一名「台積電股票」幸運得主，獎落於桃園市八德區的「萊爾富八德陂塘店」的萊爾富春節福袋首張頭獎「台積電股票」的幸運兒張先生（中獎的抽獎編號為「136249」），今天也現身萊爾富總公司樓下的北市湖鑽店領獎，由萊爾富營運長陳建成代表贈獎。據萊爾富內部了解，這名首張頭獎台積電股票幸運兒張先生是一名工程師，年紀約落在40至45歲之間，去年平安夜在超商隔壁買晚餐的等待空檔，帶小孩一起走進超商買飲料，並在櫃檯顯眼處順手買了2張100元的發財卡給家中的小孩試手氣，就順利成為萊爾富春節福袋的台積電股票首位幸運得主。張先生表示，這是他人生中第一次購買超商的春節福袋，主要也是擔心詐騙或商品不實用，這次就是純粹買給小孩子試手氣刮刮看，而他因工作緣故，當下並未收看開獎直播，是半夜睡不著才起來翻找先前登錄的照片，才得知自己是中獎者，高興到整晚難眠，隔天在透過官方資訊等諸多查證後，才跟老婆和小孩報喜，他也表示，獲得台積電股票後會先考慮將股票賣掉，轉存成高股息的ETF，並幫小孩添購新電腦等用途。

萊爾富金蛇年的「春節福袋」頭獎下重本祭出「台積電股票」共三張，除了看好護國神山的魅力，股價已突破千元關卡，加上穩定的配息，對很多民眾來說既有增值、保值的功能，也能當圓夢金，是物超所值的新年大禮。萊爾富也提醒，如果民眾手上有「春節福袋」還沒登錄序號「抽台積電股票」，請記得一定要在114年3月7日前掃描QR code至指定活動頁，加入會員並完成登錄序號，才可享有抽獎資格！下次抽出第三張頭獎「台積電股票」時間為3月10日，民眾記得要把握登錄序號時間。另外，沒順利當上「台積電」幸運股東的民眾也不用氣餒，3月10日直播結束還有彩蛋，民眾記得要保留金蛇年發財卡與抽獎券，敬請期待後續萊爾富公布的「彩蛋」好消息。