強烈冷氣團來襲 氣象局發布低溫特報
受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署下午發布低溫特報，影響時間將持續至明日晚間，其中新北市、桃園市等7縣市將出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖，防範低溫影響健康。
氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響期間，全台氣溫明顯偏低，部分地區有機率降至10度以下。
此外，氣象署今日下午同步發布大雨特報，影響時間預計持續至今晚，警戒範圍包括基隆北海岸、台北市山區、新北市山區及宜蘭縣山區。氣象署提醒，受東北風影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區易出現局部大雨，並可能發生瞬間強降雨，山區需慎防坍方及落石，行車及戶外活動民眾應提高警覺，注意安全。
氣象署呼籲，民眾外出時務必穿著保暖衣物，低溫期間應減少夜間外出，並留意家中長者、幼童及寵物的保暖措施。
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