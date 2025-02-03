快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

大S離世眾星悼念 「道明寺」言承旭悲痛發聲：謝謝遇見妳

強烈冷氣團來襲 氣象局發布低溫特報

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署下午發布低溫特報，影響時間將持續至明日晚間，其中新北市、桃園市等7縣市將出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖，防範低溫影響健康。記者葉信菉／攝影
受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署下午發布低溫特報，影響時間將持續至明日晚間，其中新北市、桃園市等7縣市將出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖，防範低溫影響健康。記者葉信菉／攝影

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署下午發布低溫特報，影響時間將持續至明日晚間，其中新北市、桃園市等7縣市將出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖，防範低溫影響健康。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響期間，全台氣溫明顯偏低，部分地區有機率降至10度以下。

此外，氣象署今日下午同步發布大雨特報，影響時間預計持續至今晚，警戒範圍包括基隆北海岸、台北市山區、新北市山區及宜蘭縣山區。氣象署提醒，受東北風影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區易出現局部大雨，並可能發生瞬間強降雨，山區需慎防坍方及落石，行車及戶外活動民眾應提高警覺，注意安全。

氣象署呼籲，民眾外出時務必穿著保暖衣物，低溫期間應減少夜間外出，並留意家中長者、幼童及寵物的保暖措施。

氣象署

延伸閱讀

大陸冷氣團發威！16縣市低溫特報 7縣市低溫下探10度

全台凍番薯！15縣市低溫特報 到明晚恐10度以下

冷氣團開工！吳德榮：明起強烈冷氣團侵襲下探8度

下周強烈冷氣團壟罩這時最冷 12縣市體感溫度探個位數

相關新聞

北雲餐廳疑食物中毒再增3人 北市衛生局：業者尚未提復業

台北市南港「北雲餐廳」春節期間疑爆發食物中毒事件，遭衛生局勒令停業，市府今公布截至下午14時，累計35人通報就醫，比昨天...

淘汰烏賊車...彰化縣府加碼二項補助 最高可領1萬5300

彰化縣機車總數高達84萬輛，其中二行程機車還有1萬6千輛，縣府為鼓勵淘汰二行程及高車齡機車，今年起新增補助淘汰二行程機車...

2波強烈冷氣團接連發威！低溫+雨彈狂炸 最冷2時段曝光

強烈冷氣團持續發威，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估明天清晨及周三清晨2時段最冷，北部低溫下探8度，明天轉乾冷，周三再變...

坐愈久，離死亡愈近 日坐9小時以上死亡風險增22%

長期久坐的人，因身體重量都壓在腰部、臀部，容易引發各種疼痛，坐太久也會坐出疾病。國泰醫院社區醫學部主任莊海華指出，久坐是...

台東人搶打流感疫苗 衛生局：全縣庫存逾3千劑

藝人大S徐熙媛赴日感染流感併發肺炎猝逝，引發不少民眾恐慌，台東多家醫院或衛生所出現詢問及搶打人潮。縣府衛生局表示，全縣共...

大S流感猝逝...嘉縣、市疫苗詢問度增 各剩6千、5千劑

藝人大S（徐熙媛）因罹患流感併發肺炎，不幸於日本病逝，消息傳回國內各界驚愕不捨，也引起大家對流感的重視。嘉義縣、市衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。