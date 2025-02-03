大S流感逝世...台中元宵燈會設接種站 8日開打送小提燈

大S因流感併發肺炎病逝日本，此一消息雖然令民眾驚訝與不捨，但也提醒大家應盡量接種流感疫苗保護自己。台中市衛生所和各醫療院所，今天都接到不少詢問流感疫苗接種的資訊，衛生局今天說，除了各醫療院所，衛生局8日起至2月23日的燈會期間，每天都在中央公園設站替市民免費接種，而且每接種完1劑，還可以獲得燈會小提燈一盞。

衛生局說，燈會接種活動在年前已規畫，今天市民詢問多，自8日起至2月23日，每日下午5時至晚上8時，會有專業醫療團隊進駐中央公園的燈會現場，設置流感疫苗、新冠JN.1疫苗及長者13價肺炎鏈球菌疫苗接種站，提供疫苗接種服務；前兩種疫苗都是全民可打的公費疫苗，但長者13價肺炎鏈球菌疫苗則僅限65歲以上接種。

市府表示，當日完成疫苗接種，可獲得燈會小提燈一盞，提燈數量有限送完為止。