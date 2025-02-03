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開工日診所預約爆滿 疾管署：流感疫情比往年高

中央社／ 台北3日電

農曆春節長假結束，今天開工日，不少民眾掛病號看病，診所前長長人龍，甚至有診所單日預約破300號。衛福部疾管署表示，流感疫情比往年更高，各國面臨相同挑戰。

春節期間，民眾出遊走春，人群接觸增加可能使流感升溫，上呼吸道傳染病蠢蠢欲動，從春節後診所人潮就能看出端倪。有民眾反映新北三重某診所今天下午診3時開始，3時30分已停掛，甚至晚上診預約爆滿，診所工作人員直接建議現場排隊最快，單日診所預約就破300號。

春節連假剛結束，今天一早就傳出藝人大S因流感重症在日本猝逝，震驚各界。衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在記者會表示，今年第4週及第5週春節期間類流感門急診就診分別約16.2萬多人次及8.8萬多人次，其中第4週就診人次是近10年流感季最高。

曾淑慧說，第5週逢春節連假，多數門診休診，預期連假後就診人次將回升，是否超過第4週16.2萬人次有待評估。國際流感疫情趨勢是影響台灣流感疫情未來走向重要關鍵，目前美國、加拿大、香港與歐洲疫情持續上升，新加坡持平，日本、韓國與中國已經反轉下降。

依據實驗室監測資料，台灣、日韓社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，雖然偶有B型流感個案或A型H3N2病例，但都還是少數。曾淑慧認為，今年第4週類流感門急診就診人次創下10年新高，與疫後累積易感族群有關，流感疫情比往年更高，是各國共同面臨的問題。

曾淑慧表示，因應流感疫情高峰，疾管署自去年12月15日至今年2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，可開立公費藥劑，減少重症與死亡的發生。

這次流感季自去年10月1日起截至今年2月2日，累計641例，分別為599例H1N1、24例H3N2、9例A未分型、9例B型，年齡層以65歲以上長者為多；另外，死亡病例累計132例，包含127例H1N1、3例H3N2、2例B型，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

春節 疫情 類流感

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