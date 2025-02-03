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春節疏運逾17萬人被延誤 交通部首度啟動「運具聯防」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部政務次長伍勝園（途中）表示，根據AI大數據事前預估，春節初二到初四是高峰，事後驗證與預估的差不多，AI技術運用相當準確。記者胡瑞玲／攝影
交通部政務次長伍勝園（途中）表示，根據AI大數據事前預估，春節初二到初四是高峰，事後驗證與預估的差不多，AI技術運用相當準確。記者胡瑞玲／攝影

南部地震致春節疏運大亂，其中初二（1月30日）高鐵91班車延誤、影響15.4萬人，高鐵44列車誤點，逾1.6萬人受影響，交通部表示，今年首度啟動「運具聯防」，由台鐵支援受影響較嚴重的高鐵，將增停原先未停靠新烏日站、新左營站的對號車，並開放自由座，以紓解人潮，由於今年已發揮成效，未來228連假也將評估啟動聯防機制。

交通部今說明114年春初疏運成果，今年春節疏運期間遇到地震不斷，其中1月30日初二嘉義大埔發生規模5.6地震，高鐵因此延誤91班車，累積誤點2459分鐘，影響15萬4718名旅客；台鐵當天有44班列車延誤，累積誤點1265分鐘，影響1萬6895名旅客，平均每列車誤點25至40分鐘。

交通部政務次長伍勝園表示，根據AI大數據事前預估，春節初二到初四是高峰，事後驗證與預估的差不多，AI技術運用相當準確。疏運期間1月25日及30日初二鐵道受到地震影響，根據規定，地震震度達一定標準，列車須暫時停車，並由人員巡檢，確認沒問題才提速行駛。

伍勝園說，地震發生當下，雙鐵都受到影響，但高鐵誤點情況較台鐵嚴重，有列車延誤1個小時。為紓解人潮，首度啟動「運具聯防」，台鐵列車增停與高鐵共構的新烏日站、新左營站，並開放自由座，來不及補票也不會額外收取費用，即使受到天災影響，但聯防機制仍發揮效果；此外，高鐵規畫引導台鐵旅客搭乘自由座，公路客運也協助於中斷路段辦理旅客接駁。

伍勝園指出，大年初四為北上運量最尖峰時刻，他也特地挑這天前往台中前進指揮所視察，當日雖是疏運高峰期間，車站及車廂內皆未見擁擠情形，顯示雙鐵聯合疏運引導措施奏效；這次雖有地震天災等外力影響，但台鐵及高鐵都很努力疏運，運具聯防策略也奏效，未來將按照該機制運作，228連假也會評估考量啟動運具聯防。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦則表示，今年春節9天連假，較去年7天長，台鐵及高鐵日平均運量與去年大致持平，但國道客運因推出國道客運史上最高6折優惠的吸引，即使今年假期長，使旅客較為分散，日平均運量仍較去年上升達5%；

另就整體運量顯示，國道客運今年共計122.5萬人搭乘，較去年增加高達31%；台鐵802萬人，較去年增加18.7%、高鐵有254萬人，較去年增加21.5%，顯示大眾運輸系統運量均有明顯成長。

交通部今說明114年春初疏運成果。記者胡瑞玲／攝影
交通部今說明114年春初疏運成果。記者胡瑞玲／攝影

台鐵 地震 高鐵

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