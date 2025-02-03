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春節國道客運運量創疫後新高 轎車卻塞到凌晨4時才舒解

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部砸6500萬補助國道客運，推出史上最低「打到骨折」的6折優惠，帶動122.5萬人搭乘，創下疫後2020年來首度成長紀錄。聯合報系資料照
交通部砸6500萬補助國道客運，推出史上最低「打到骨折」的6折優惠，帶動122.5萬人搭乘，創下疫後2020年來首度成長紀錄。聯合報系資料照

交通部今說明說明114年春節疏運成果，交通部砸6500萬補助國道客運，推出史上最低「打到骨折」的6折優惠，帶動122.5萬人搭乘，創下疫後2020年來首度成長紀錄，而在初一至初五期間，國道整體交通量較去年減少4％，但多數用路人感受今年國道非常壅塞，初三國1、國3、國5甚至塞到凌晨4時才紓解。

根據高公局統計，春節連假尖峰日的初一至初五，國道全線雙向每日平均交通量為123.4百萬車公里（mvk），為平日年平均1.3倍，較去年同期平均128.9mvk略減4%；其中國5交通，初一至初五雪隧每日平均交通量為7.6萬車次，為平日年平均的1.3倍，較去年同期平均8.0萬車略減4%。

但比較今年與去年初三（1月31日）國道交通量，雖然整體全日交通量及國5全日交通量都較去年略少，但壅塞情況卻比去年嚴重。今年初三國1新竹至湖口、國3新竹系統至寶山路段於凌晨4時才紓解，國5於凌晨3時紓解，而去年初三國1北向新竹至湖口、國3北向後龍至西濱、國5北向宜蘭至坪林等路段於凌晨2許紓解。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦表示，今年因地震及天候影響出遊人次減少，交通量有所下降，但事故及天候因素仍影響車流紓解；國道壅塞情況與去年同期相當，平均壅塞率為4.1％，顯示相關的疏導措施仍有發揮成效。

胡迪琦進一步指出，國道交通量下滑，但國道客運運量卻大幅成長，客運運量日均量提升5％。交通部今年春節補助國道客運6500萬元推出「打折打到骨折」的6折優惠奏效，台北至台中200元有找，今年春節國道客運總計疏運122.5萬人次，比去年的93.5萬人次，增加高達31%，創下疫情以來首度成長，這也是今年春節國道小客車數量較去年少、出現小車移轉改搭公共運輸的原因之一。

至於未來連假是否國道客運都將推出6折優惠，胡迪琦表示，每個連假特性不同，國道客運推出優惠已經是趨勢，但差別在折扣數不同，後續將依不同連假特性評估。

交通部 國道客運 春節

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