大S流感驟逝 醫師形容打疫苗如點光明燈「有打有保庇沒打靠運氣」

藝人大S（徐熙媛）赴日本旅遊不幸罹患流感併發肺炎而過世，消息一出，震驚兩岸三地娛樂圈，各大醫院、診所也引發搶打疫苗的狀況，義大醫院家醫科醫師洪暐傑說，公費流感疫苗歸在第一梯次施打的都是高危險族群，今天打疫苗人數遽增，連過去勸不動的病患都主動說要打「大S驟逝消息就是病患告訴他的」。衛生局指出，高雄市公費流感疫苗截至昨天仍剩餘1.4萬劑，民眾可隨時預約施打。

義大醫院家醫科醫師洪暐傑表示，想像身體防禦就像是城堡堡壘，流感入侵身體就會摧毀基本抵抗力，使得後續細菌病毒更容易入侵，更精準的醫學解釋就是，感染流感病毒後氣管表皮接收器暴露出來，因此更容易肺炎鏈球菌接在一起，身體免疫力崩潰，容易導致更多感染。

洪暐傑說，免疫受影響後，感染其他病毒細菌機率大增，而要併發肺炎也有好幾種狀況和途徑，第一種是流感直接引發肺炎，第二種是得了流感後，又得了肺炎鏈球菌，這是很常見的可能性。

他說，大S這次得了流感重症造成的肺炎，通常是在肺部被感染之後，交換氧氣效率變差，只能靠心臟互補，供給更多氧氣到全身，心臟負擔變沉重，若本身心肺狀況就有問題的人，就更容易因流感重症引發心肺衰竭，發生血氧濃度下降的情形。

例如一些慢性肺疾病，有抽菸的人會有慢性阻塞性肺疾病，或曾經有過心肌梗塞、心臟衰竭病史，感染肺炎後可能導致心肺衰竭，都是高危險群；流感嚴重也可能會有敗血性休克，因發炎嚴重，導致身體血壓明顯下降，就會出現敗血性休克。

「打疫苗永遠是對抗流感最有效的方式。」他建議民眾打流感疫苗，這是非常有效預防方式，不管是肺炎鏈球菌疫苗、新冠肺炎疫苗，還有之前歌神張學友罹患呼吸道融合病毒也都有疫苗預防，以打過肺炎鏈球菌疫苗來說，流感要變重症機率會減少75％。

洪暐傑說，或許民眾會問沒事為何幹嘛打疫苗？這就像點光明燈的概念一樣，有點有保庇、沒點靠運氣，打了疫苗就能有效產生抗體，保護力會更好，重症變輕症、輕症變沒事，打疫苗通常要兩周才會有足夠抗體，若要安排出國就要提前施打。

他表示，流感和新冠有抗病毒有專屬特效藥，併發肺炎常見是肺炎鏈結菌造成的，一般細菌感染也有抗生素可使用，提早治療都可以降低變重症的機率。一般民眾很難區分一般感冒或流感，辨別流感徵兆就是只要出現呼吸喘、胸痛、胸悶及高燒不退，就要盡早就醫，主要是在評估是否有轉為重症的風險。

洪暐傑指出，流感併發重症高風險族群還包括小嬰兒、65歲以上、孕婦、氣喘、慢性阻塞性肺疾病、心血管疾病、糖尿病、體重過瘦或過重BMI超過30，以及紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、癌症病人，得了流感併發肺炎、心肺衰竭機率都很大。