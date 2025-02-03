高雄市公費流感疫苗剩餘1.4萬劑 衛生局籲高風險族群盡早完成施打

國內社區流感病毒主要為A型H1N1，與本季接種流感疫苗病毒株相符，接種流感疫苗可以降低重症住院和死亡風險，截至2日止，高雄市公費流感疫苗約剩1.4萬劑。衛生局提醒，疫苗接種後2週才能產生完整保護力，呼籲符合資格民眾，包括65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群即早完成接種。

衛生局說明，高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」查詢，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

另提醒醫師，因應流感疫情高峰，疾病管制署自去年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

衛生局呼籲，除了接種疫苗，養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，前往擁擠或通風不良的場所，以保護自身與他人健康。