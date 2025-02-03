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大S流感病逝...疫苗打氣夯 醫建議：來不及接種疫苗 可買2特效藥

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾接種流感疫苗。記者林伯東／攝影
民眾接種流感疫苗。記者林伯東／攝影

知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。新北市衛生局指出，從元旦起至2月2日已有9.7萬人接種流感疫苗，較去年同期增4.2倍。新北聯合醫院感染科主任李文生說，今天門診很多病人詢問如何預防，他建議打疫苗，但疫苗免疫力生效需2周，近幾日赴日民眾可自費流感特效藥。

據疾管署監測資料，全國處流感流行期，疫情呈上升趨勢，從去年10月起至今年2月1日，累計100例流感併發重症。因大S在日本得流感併發肺炎離世，掀起民眾打流感疫苗意願，不少人已上網預約，新北衛生局也將在9日下午於新莊宏匯廣場，提供免費疫苗施打。

而今年流感疫苗元旦開放全民施打，新北衛生局說，截至2月2日，新北已接種9.7萬人，較去年同期增4.2倍，打氣夯。

「近兩周赴日民眾，打流感疫苗來不及生效」新北聯合醫院感染科主任李文生表示，流感疫苗免疫力生效需2周，近日就要出國民眾，可自費買流感特效藥，其一是克流感一天2顆吃5天，自費1000元效力5天，另外則是Xofluza屬於長效型藥物，2顆1600元效力達5天。

李文生說，現在台灣主要流感病毒株是A型流感H1N1，現在公費疫苗四價疫苗2A2B，意即保護力涵蓋A型流感2種亞型H1N1、H3N2，及B型流感2種亞型Victoria、Yamagata；由於感冒與流感剛開始症狀相似，李提醒若發燒到38度、呼吸急促、精神狀況差、走路會喘，應盡快就診或服用流感特效藥。

知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

流感疫苗 衛生局

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