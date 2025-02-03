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合歡山入夜恐降雪 台14甲翠峰至大禹嶺封閉

中央社／ 南投縣3日電

合歡山今天無明顯降雪，台14甲線路況正常，但強烈大陸冷氣團影響，水氣又偏多，夜間有局部路面結冰及固態降水機率，因此，台14甲線翠峰至大禹嶺路段今晚至明晨預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線2500公尺以上高山路段，夜間環境溫度降至冰點以下，配合華南雲系東移水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

中區分局表示，高山天氣嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，依合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大小貨車及各類機慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段；雪季路況難掌握，非必要勿前往。

交通部中央氣象署下午發布低溫特報指出，3日至5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，今天至明天晚間苗栗以北、宜蘭及金門局部地區，有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。

冷氣團 氣溫

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