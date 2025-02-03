大陸冷氣團發威！16縣市低溫特報 7縣市低溫下探10度

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今下午4時28分發布低溫特報，影響時間從今下午持續到明天晚上，其中新北、桃園等7縣市出現10度以下低溫。

橙色燈號亮起縣市包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣；黃色燈號包含基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣。

氣象署表示，3日至5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日至明晚苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，需注意防範。

另外，氣象署下午也發布大雨特報，影響時間持續到晚間，大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區。

氣象署指出，受到東北風影響，今日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，需注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。