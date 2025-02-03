快訊

損人不利己？川普關稅戰，對美國經濟衝擊預估

大S猝逝…汪小菲抵台雙眼紅腫 見媒體90度鞠躬：她永遠是家人

大陸冷氣團發威！16縣市低溫特報 7縣市低溫下探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今下午4時28分發布低溫特報，影響時間從今下午持續到明天晚上，其中新北、桃園等7縣市出現10度以下低溫。聯合報系資料照
受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今下午4時28分發布低溫特報，影響時間從今下午持續到明天晚上，其中新北、桃園等7縣市出現10度以下低溫。聯合報系資料照

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今下午4時28分發布低溫特報，影響時間從今下午持續到明天晚上，其中新北、桃園等7縣市出現10度以下低溫。

橙色燈號亮起縣市包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣；黃色燈號包含基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣。

氣象署表示，3日至5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日至明晚苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，需注意防範。

另外，氣象署下午也發布大雨特報，影響時間持續到晚間，大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區。

氣象署指出，受到東北風影響，今日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，需注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

宜蘭 氣象署

延伸閱讀

本周兩波強烈大陸冷氣團 氣象署：低溫8度相當濕冷

全台凍番薯！15縣市低溫特報 到明晚恐10度以下

雨區擴大！4縣市大雨特報 恐下到晚上

低溫特報發布！今晚至明上午偏冷 新竹、苗栗10度以下

相關新聞

大S流感驟逝 醫師形容打疫苗如點光明燈「有打有保庇沒打靠運氣」

藝人大S（徐熙媛）赴日本旅遊不幸罹患流感併發肺炎而過世，消息一出，震驚兩岸三地娛樂圈，各大醫院、診所也引發搶打疫苗的狀況...

春節疏運逾17萬人被延誤 交通部首度啟動「運具聯防」

南部地震致春節疏運大亂，其中初二（1月30日）高鐵91班車延誤、影響15.4萬人，高鐵44列車誤點，逾1.6萬人受影響，...

春節國道客運運量創疫後新高 轎車卻塞到凌晨4時才舒解

交通部今說明說明114年春節疏運成果，交通部砸6500萬補助國道客運，推出史上最低「打到骨折」的6折優惠，帶動122.5...

高雄市公費流感疫苗剩餘1.4萬劑 衛生局籲高風險族群盡早完成施打

國內社區流感病毒主要為A型H1N1，與本季接種流感疫苗病毒株相符，接種流感疫苗可以降低重症住院和死亡風險，截至2日止，高...

大S流感病逝...疫苗打氣夯 醫建議：來不及接種疫苗 可買2特效藥

知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。新北市衛生局指出，從元旦起至2月2日已有9.7萬人接種流感疫...

大S猝逝醫籲免疫低者注意 疾管署說明國內流感疫情

大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，引發各界關注。衛福部疾管署今天下午緊急召開記者會，說明國內流感疫情及疫苗接種情形。疾管署發言人曾淑慧說，春節連假後，有關流感疫情趨勢，預期門急診就診人次會上升1至2周，人次可能高達16至18萬人次，但是否會超過1月下旬時，此波疫情最高的16.2萬人次，仍有待觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。