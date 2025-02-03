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台灣花燈現身洛杉磯 宣傳台灣觀光提前過元宵

中央社／ 洛杉磯2日專電

美國加州洛杉磯郡的聖蓋博市提前舉行元宵燈會，與交通部觀光署合作，把台灣燈會的台式花燈跨海運送到美國展出，促進台美交流也宣傳台灣觀光。

聖蓋博市有「洛杉磯發源地」之稱，是一座建城於1771年的古老城市，亞裔人口占60%以上。華裔市長吳程遠去年與交通部觀光署簽訂觀光交流合作意向書，邀請台灣燈會的花燈到南加州展出。

聖蓋博市1日與2日在傳教街區（Mission District）舉行元宵燈會，來自台灣燈會的花燈包括「招潮蟹」、「樹木花燈」與「俏皮猴」吸引觀眾目光。

吳程遠在開幕典禮表示：「我們很榮幸能夠與台灣合作，讓這座城市充滿喜慶的燈光與文化氛圍。這不僅是一場燈會，更是社區融合與文化交流的重要時刻。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組在現場擺攤，宣傳台灣觀光。不僅展示Waves of Wonder 3.0品牌，更設置棒球九宮格互動遊戲、發送台灣燈會紀念小提燈、「台灣尚勇」紀念徽章。年輕一代僑民組成的「海外青年文化大使」（FASCA）志工在攤位協助，推廣台灣觀光。

台灣燈會 洛杉磯 花燈

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