加開班次太密？ 台鐵春節疏運大亂 交通部：該改就改

台鐵春運狀況連連，小年夜台南善化站電車線受損、銅鑼站電線被偷剪50公尺、雙溪四腳亭電車線被絕緣棒打穿、猴硐鋼軌出現縫隙等，台鐵聲稱白天事故均已解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批旅客在月台吹冷風乾等，外界認為台鐵班次加開「塞好塞滿」，遇到事故就消化不了；台鐵表示，已努力搶修恢復疏運，交通部次長伍勝園則說，該改進就改進。

小年夜台鐵1天出現5狀況，上午台南善化往返新市的電車線受損、銅鑼站電纜線被偷剪50公尺、雙溪往返四腳亭電車線被絕緣棒打穿、東部幹線因台東地震慢行延，下午瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，鋼軌出現縫隙，影響12列車誤點，累積延誤149分鐘誤。

盡管台鐵聲稱上述事故均已在上午或下午解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批旅客提著大包小包行李，在月台吹著寒風遲乾等；外界質疑，台鐵愛加開一堆班次，路線容量塞好塞滿，完全不留餘裕空間，遇到事故就再來消化不了。

交通部今天說明114年春節疏運成果，針對小年夜疏運亂象，台鐵總經理馮輝昇表示，1月27日台鐵北中南均發生事故，包含銅鑼站電纜線被偷剪、善化站電線受損，東部則因地震減速慢行。本次春節疏運有建立群組，台鐵公司也成立應變小組，因此發生事故後動員很快。

馮輝昇指出，中部、南部地區出動2台維修車及數名維修人員，經搶修後，上午10時許就恢復單線通車、下午1時8分恢復雙線通車。

根據統計，這次春節共加開331列次，運轉整理比較困難，小年夜北中南發生事故後，透過列車折返、快慢車待避等作法，「讓旅客等待時間縮短」；馮輝昇說，交通部橫向聯繫，還有國道客運進行聯防、協助疏運。

馮輝昇表示，這次春節疏運遇到外力影響導致延誤，但有啟動運具聯防機制，未來在規畫清明、端午、中秋連假時，也會針對類似問題進行檢討。

至於雙溪四腳亭電車線被絕緣棒打穿部分，馮輝昇坦言，絕緣棒並非外力，而是設備問題。目前電力智慧化計畫中，要做全面更新，現在會加速老舊絕緣棒更新處理。

伍勝園表示，交通部有建立春節疏運群組，事故發生後都有緊盯後續處理狀況，小年夜當天西正線受外力影響很大，花較久時間處理、疏運，台鐵很努力在搶修，但對於未來疏運速度、民眾溝通宣導等，該改進就改進。