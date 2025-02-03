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大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

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大S猝逝！誰該去打流感疫苗？台灣急救加護醫學會釋疑

聯合報／ 記者李樹人林則澄／台北即時報導
流感與一般感冒症狀比一比。 資料提供／疾管署 製表／元氣中心
流感與一般感冒症狀比一比。 資料提供／疾管署 製表／元氣中心

藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝，外界震驚。面對流感奪命，台灣急救加護醫學會指出，接種流感疫苗是預防流感及其併發症最有效的方式，尤其對於高風險族群，更應積極施打疫苗以保護自身健康。以下是QA解答流感預防與疫苗接種問題：

Q：流感重症跡象有那些？ 

A：流感的典型症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉疼痛和極度疲倦。然而，當病情惡化時，可能出現以下嚴重跡象：

1. 嚴重呼吸困難：可能是肺炎或急性呼吸窘迫症候群(ARDS)的表現，尤其在老年人或慢性肺病患者中較常見。

2. 持續高燒：如果發燒超過 3 天且未見改善，可能提示細菌性肺炎或其他感染。

3. 意識混亂或極度疲勞：這可能是低氧血症或全身性感染的徵兆，需立即就醫。

4. 持續胸痛或胸悶：可能與心肌炎、心臟衰竭或肺部感染有關。

5. 尿量減少與嚴重脫水：可能導致腎功能受損，影響身體代謝功能。

Q：如何預防流感？

A：預防流感的最佳方法包括接種疫苗與個人防護措施。

1. 接種疫苗

   ． 流感疫苗可有效降低感染風險並減輕症狀嚴重程度。

   ．高風險族群接種疫苗可顯著降低住院與死亡率。

   ．由於流感病毒變異迅速，疫苗須每年接種以維持保護力。

2. 個人防護措施三要點：

．勤洗手：使用肥皂與清水清潔雙手，可有效降低病毒傳播風險。

  ．佩戴口罩：在公共場所可減少飛沫傳播的機會。

   ．避免接觸病患：減少與感染者的密切接觸，以降低感染風險。

Q：建議接種流感疫苗的族群？

A：以下高風險族群應優先接種流感疫苗：

1. 年長者（65歲以上）：老年人感染流感後併發重症的風險較高，疫苗接種可顯著降低住院與死亡率。

2. 慢性病患者：包括糖尿病、心血管疾病、慢性肺病（如COPD）、腎病等患者，這些人感染流感後更容易出現併發症。

3. 孕婦與產後婦女：孕婦感染流感後，發生併發症的風險較高，疫苗接種不僅可保護母體，也能提供新生兒一定程度的免疫力。

4. 兒童（6個月至5歲）：幼童免疫系統尚未發育完全，感染流感後較易併發肺炎或中耳炎。

5. 醫護人員及照護者：醫療從業人員因頻繁接觸病患，感染與傳播風險較高，接種疫苗可保護自身與病患。

更多流感QA：

https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/DQWXG19u2cXMH1jwGKXHug

流感疫苗公費接種地點：

https://antiflu.cdc.gov.tw/

流感疫苗 肺炎 風險

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