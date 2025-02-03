大S流感併肺炎猝逝 疾管署緊急記者會說「這件事」

大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，引發各界關注。衛福部疾管署今天下午緊急舉辦記者會，說明國內流感疫情及疫苗接種情形。疾管署發言人曾淑慧說，春節連假後，有關流感疫情趨勢，預期門急診就診人次會上升1至2周，人次可能高達16至18萬人次，但是否會超過1月下旬時，此波疫情最高的16.2萬人次，仍有待觀察。

疾管署預期春節連假後，門急診就診人次將會上升1至2周，人次可能高達16至18萬人次，相較春節前所說的15萬人次高出許多。曾淑慧研判，這波疫情所以上升的原因，主要是國際流感疫情有上升趨勢，且過去幾年來，新冠肺炎疫情影響，讓容易受到流感病毒感染的族群增加，因此，流感就醫患者確實比新冠疫情期間有增加的趨勢。

依疾管署最新統計，今年1月19至25日（第四周），國內類流感門急診就診人次，高達16萬2352人次，為近10年同期新高，相較前一周、1月12至18日的14萬4362人次，上升達12.5%。至於，今年1月26至2月1日（第5周），適逢農曆春節連假，多數醫療院所的門診休診，門急診就診為8萬8889人次，明天各醫療院所會回補相關統計數據。

曾淑慧指出，本流感季自去年10月1日起至今年2月2日，共有641例，包括599例HIN1、24例H3N2、9例A未分型、9例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占54%，另死亡病例累計132例，含127例H1N1、3例H3N2、2例B型，而流感併發重症死亡個案，與過去幾年相比，確實有比較高的情形，但仍達低於2019年時流感大流行的情形，且疫調發現，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

曾淑慧說，目前依實驗室監測資料顯示，社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，而預防流感最好的方式，就是接種流感疫苗，依疾管署統計，全國共3073家醫療院所，其中包括25家醫學中心、84家區域醫院、231家地區醫院、2692家診所，今年流感疫苗採購量約678萬劑，目前剩約量約20萬劑，並已自今年1月1日起開放全國滿6個月以上，尚未接種疫苗者接種，呼籲民眾仍可施打疫苗。

曾淑慧說，另受相關新聞事件的影響，疾管署的網頁有時候會出現沒有辦法上網的情況，因此疾管署也提供了QR code，此為疫苗接種醫療院所的的網址，方便民眾查詢。目前疾管署自去年12月15日起，提供公費抗病毒藥物，如果自己有類流感症狀，且家人、同班同學或同事也有症狀，即符合相關用藥資格。

曾淑慧說，由於接種疫苗後，約需二周才會形成保護力，因此，疾管署每年10月開打流感疫苗，就是希望在流感流行前，讓民眾產生保護力。而現在更傳出診所接獲許多民眾想要打疫苗的電話。對此，曾淑慧表示，民眾若有接種疫苗需求，可以至「流感防治一網通」網站查詢鄰近的醫療院所，並先撥打電話確認有無疫苗可以施打。

大S在日本感染流感併發肺炎猝逝，外界也關心日本疫情。曾淑慧說，依日本1月31日公佈，2025年1月20至26日（第4周），全國約5000個哨點醫療機構報告5萬4594例，定醫平均報告數11.06例，日本自去年12月23至29日，共報告64.39例，今年第1周平均報告數33.82例，第2周略升為35.02例，第3至4周降至平均20例以下，顯示疫情已有下降。

至於其他國家流感疫情，曾淑慧說，亞洲及加拿大流感疫情，病毒株以A型H1N1為主，其中香港疫情稍微上升，新加坡持平，日本、中國疫情呈下降趨勢，南韓雖有下降，但仍是高於流行的預測；美國是A型H3N2、H1N1同時流行，目前美國、歐洲疫情持續上升。