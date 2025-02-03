聽新聞
0:00 / 0:00
大S病逝日本 醫：把握抗病毒藥3天黃金期 不致轉為重症
大S在日本因流感併發肺炎病逝，部立台中醫院家醫科顧問醫師李孟智說，即使是不幸得到流感，有全身酸痛、高燒等症狀，又好像不容易消退的樣子的話，應該要趕快就醫。如果能在抗病毒藥物的3天黃金時間內接受抗病毒治療，就至少可以不變成重症。
醫師李孟智說，大概了解，大S得到流感之後有幾天的時間，後來併發肺炎。所以，第一，有沒有打疫苗，尤其是高風險群或者是沒有打疫苗的人，在得到流感之後應該要盡快就醫。因為醫院有抗病毒的藥物可以治療，它的黃金時間就是流感的前3天。若3天後才開始抗病毒，效果就不會好，因為前3天若沒有及時就醫，也容易有併發症產生，像大S就可能併發了肺炎，會造成敗血症和器官衰竭。
他說，病毒會在身體中流動，如果造成病毒血症，在各個不同的器官可能會造成不同的症狀，像心肌炎、腦炎等。因此要呼籲，即使是不幸得到流感，有全身酸痛、高燒等症狀，好像不容易消退的樣子的話，應該要趕快就醫。如果能在黃金時間內接受抗病毒治療，就至少可以不變成重症。
台中醫院今天詢問有沒有流感疫苗可打的人增加了，下午就有10多民眾前往，志工則協助掛號接種疫苗。醫院說，這些市民都因為看到大S因流感併發肺炎病逝日本的新聞，而前往醫院想施打疫苗，醫院家醫科也做好準備。藥劑科主任陳世欽表示，公費流感疫苗供應量充足，民眾不必擔心。
衛生局說，流感疫苗去年12月已開放全民公費接種，只要是6個月以上的人都有資格接種，除了衛生局，還可以到合約醫療院所接種。目前還剩餘3萬8千多劑，若是公費流感疫苗打完，會再向中央反映。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言