台南7000多劑公費流感疫苗 今不到3小時被預約光

藝人大S（徐熙媛）今被證實赴日旅遊期間因感染流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈及國人，更讓民眾搶打流感疫苗，且今年元旦起第3階段開放公費流感疫苗全民接種，台南市目前公費流感疫苗劑量約剩7467劑，近期也協助楠西、玉井災民接種疫苗，流感疫苗數量有限，不過，今中午不到3小時，台南疫苗接種預約系統就被民眾預約額滿。

衛生局說明，全市去年度流感併發重症確診病例為171人，其中49人死亡，而今年截至2月1日，流感併發重症確診病例為44人，其中3人死亡，且皆未接種流感疫苗。根據研究顯示，針對65歲以上長者而言，接種流感疫苗能顯著降低重症與死亡風險。

台南市去年10月獲配54萬劑公費流感疫苗，今年元旦起第3階段開放公費疫苗全民接種，截至今天約有7467劑公費流感疫苗，但大S（徐熙媛）因流感併發肺炎驟逝消息傳出後，許多民眾隨即上網預約搶打公費疫苗，台南疫苗接種預約系統不到3小時就被預約額滿。

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿提到，目前院內有一名流感重症案例，但其本身是癌症患者，因此抵抗力比較差，針對流感防範部分，一般來說可以從3個方向著手，其一，民眾本身若有慢性疾病要控制好，平時也要維持生活型態作息正常、勿熬夜、均衡飲食，提高抵抗力。

其二，接種流感疫苗還是相當重要，若尚未施打疫苗的民眾，建議趕緊預約接種，且因疫苗接種後並非立即見效，大約2周後抗體才會比較足夠。最後，前往人流較多、封閉空間一樣要戴口罩、多洗手，民眾若有流感症狀務必及早就醫、用藥，降低病情轉重症的機率。

陳宏睿說，台灣目前以A型流感H1N1為主要流行的病毒株，且仍在流行期，近年來流感已非僅有秋冬季節才會感染，夏季也可能會得流感，因此，已沒有所謂的流感病毒流行高峰、低峰期，整年都需要特別注意；全世界流感疫苗都是相同的，會先預測今年全球流行的病毒株，並針對該病毒株製作疫苗，因此，只要接種疫苗都會有一定的保護力。

成大醫院感染科主治醫師李明吉也提到，預防流感的方法還是打疫苗最有效，且已有相當多年的經驗，在安全性及預防情況都非常可靠，尤其，每年入冬之後流感確診病例都會明顯增加，目前確診個案也仍是上升的趨勢。

他說，以往每年全台都有超過1000例流感併發重症疾病，需入住加護病房治療的個案，這是一直以來都有的問題及威脅，因此，入冬前都會加強宣導及建議接種疫苗。

李明吉強調，切勿因過去新冠防疫的彈性疲乏，忘記流感這個「老朋友」，尤其，流感是一直持續存在人群當中威脅健康的病毒，高齡、慢性病或是免疫力較弱的族群，都要特別注意呼吸道感染的疾病。特別是在流感流行季節，出入人群眾多的場合時，建議佩戴口罩，減少被感染的風險。