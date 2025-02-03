函農業部提供乳品區分依據遭打槍 食藥署：會努力溝通

針對乳品標示草案預告期間所獲意見分歧，衛福部食藥署昨表示，已多次函請農業部提供「以30日（或15日）區分鮮乳、ESL乳」方案的科學依據，但遭到農業部反駁，應由食藥署自行找出。代理署長林金富今回應，會再努力溝通，幫助草案順利通過。

食藥署去年6月預告「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，是依農業部建議方案的甲案文字，將於今年7月生效。

林金富昨表示，預告草案期間所獲意見紛歧，已多次函請農業部提供「以30日（或15日）區分鮮乳、ESL乳」方案的科學依據，後續將邀集相關部會及專家學者共同召開會議討論取得共識後，再辦理後續事宜。

針對農業部證實食藥署多次來函，請農業部提供標示鮮乳、ESL乳等方案的科學依據，但反駁「鮮」字是衛福部所訂定，並無所謂科學依據；若有，則應由主管單位食藥署負責，而非農業部幫忙找出。林金富強調，政府部門是一起運作的共同體，之後仍會邀集相關部會及專家學者共同召開會議，或以其他形式的協商取得共識，「努力溝通消除障礙，才能共同合作讓草案順利通過。」