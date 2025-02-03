台61線西至洋厝路基改善 2/10起分向封閉
台61線170公里處線西至174公里處洋厝南北向路段將進行路基改善工程，預計2月10日至21日分向封閉，將實施交通管制，用路人提早改道或行駛替代路線。
交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段今天發布新聞稿，10日上午9時至14日下午6時，將封閉台61線南下線西至洋厝路段，建議南下車輛由線西匝道匯出行駛側車道，轉138縣道至台17線南下，再轉濱海路，由台61線洋厝匝道匯入續行台61線。
北上路段預計17日上午9時至21日下午6時封閉，民眾可從台61線下洋厝匝道行駛平面側車道，右轉濱海路，左轉台17線後，再左轉中華路往彰濱工業區線西區，接台61線續進北上。
彰化工務段表示，如遇雨天將不施工，相關施工動態訊息可查詢交通部公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。
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