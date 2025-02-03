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大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

北市公費流感疫苗餘1.2萬劑 374家醫療院所可接種

中央社／ 台北3日電

藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，流感疫苗接種詢問度因此上升。台北市衛生局今天表示，目前尚有約1.2萬劑公費疫苗，出生6個月以上民眾可至374家合約醫療院所施打。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美透過新聞稿表示，國內目前仍處於流感流行期，上週就有逾3萬人就診，今天氣溫下降又將增加呼吸道傳染性疾病傳播風險。

她指出，台北市今年流感併發重症病例中，高達9成沒有接種疫苗，且多數是50歲以上民眾，這類高風險族群一旦感染，易併發肺炎、呼吸道窘迫症候群，甚至腦炎、心肌炎、多重器官衰竭及休克等。

張惠美說，截至今天中午，台北市公費流感疫苗使用率已達98%，374家合約醫療院所共剩下約1.2萬劑，因為庫存不多，建議出生6個月以上民眾儘速接種，2週後才能產生保護力，降低重症及死亡風險。

衛生局提醒，流感主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛等呼吸道症狀，部分患者還會出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀，因為症狀較一般感冒嚴重，痊癒時間也較長，加上容易引起併發症，所以若出現發燒、頭痛或明顯肌肉痠痛、疲倦時，就須提高警覺。

衛生局呼籲，民眾出入醫院、公共場所或人多擁擠的地方應戴口罩，如出現疑似症狀更應戴口罩、儘速就醫。

北市 流感疫苗 衛生局

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