大S「流感併發肺炎」猝逝…民眾嚇到搶打疫苗 北市曝庫存剩1萬多劑

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，引起各界震驚。由於事發突然加上春節結束，民眾警覺性也提高，今天各縣市詢問施打流感疫苗也明顯增加。北市衛生局表示，目前公費疫苗剩下約1萬多劑，呼籲尚未接種民眾盡快施打。

根據統計，上周全國急診類流感就診高達3萬2841人次，其中北市佔了3335人次，衛生局指出，目前仍處於流感流行期，主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、四肢無力、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等呼吸道症狀外，部分感染者會出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀。

衛生局說，流感容易出現明顯全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒時間也較一般感冒長，約需1至2周才能完全恢復，且容易引起肺炎、腦炎、心肌炎甚至死亡，若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時就須提高警覺，從去年10月至昨天共有60例流感併發重症病例，其中8人死亡，更有超過9成未接種疫苗。

衛生局表示，目前公費流感疫苗開放出生滿6個月以上民眾接種，更可降低高風險族群感染流感後併發重症的風險，截至今天中午，北市公費流感疫苗使用率已達98%，剩下1萬2242劑，接種後需2周才能產生保護力，呼籲未接種民眾，應盡速洽北市374家合約醫療院所接種流感疫苗，以降低重症及死亡的風險。

民眾邱先生表示，由於下周要去日本，原先猶豫要不要接種疫苗，剛好看到新聞，於是隨即到就近的診所施打，診所護理師也說，目前來接種的民眾確實有變多，她提醒現在公費量能足夠，可以隨到隨打。