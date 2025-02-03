高雄飛熊本首航 立委許智傑：和謝世謙一起爭取的

民進黨立委許智傑團隊今天由執行長許智善率隊20人，搭乘高雄、熊本首航班機到日本參加首航儀式；許智傑透過新聞稿指出，這是他跟上月離世的前華航董事長謝世謙一同爭取來的。

許智善今天率隊20人搭乘高雄、熊本首航班機，並帶著市長陳其邁囑咐的高雄熊紀念品，前往日本推動城市外交。許智傑今天也將另搭班機前往熊本，預計明天拜會熊本縣知事、熊本市長、地方企業代表、友台小組議員等人。

代表許智傑出席首航儀式的許智善表示，很開心收到日方邀請函，希望可以爭取更多高雄與熊本合作的機會、吸引雙方旅客互訪，此條航線是高雄相當重視的一條黃金航線，兩地都有台積電，有了這條航線，商務客往返會更便捷。

許智傑也透過新聞稿提及推動熊本航線的甘苦談，他說，想起來有點哽咽，這是他跟上個月離世的謝世謙一同爭取來的，為了推動此條航線復飛，他拜訪華航多次，並贈送熊本熊娃娃給謝世謙，象徵高雄人對熊本航線的期盼。

許智傑說，經協調相關單位溝通，處理熊本加油及地勤問題，終於在去年底帶來開航好消息。他表示，自己近年爭取成功超過10條航線，也爭取高雄直飛羽田航權，希望可以深化高雄與日本互動，促進台日友好。