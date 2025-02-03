快訊

卓榮泰拍板！公務機關全面禁用Deepseek 研究機構須經報准

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄飛熊本首航 立委許智傑：和謝世謙一起爭取的

中央社／ 高雄3日電
日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，高雄吉祥物高雄熊代表市府參與盛事。圖／許智傑服務處提供
日本熊本飛高雄今天舉辦首航儀式，高雄吉祥物高雄熊代表市府參與盛事。圖／許智傑服務處提供

民進黨立委許智傑團隊今天由執行長許智善率隊20人，搭乘高雄、熊本首航班機到日本參加首航儀式；許智傑透過新聞稿指出，這是他跟上月離世的前華航董事長謝世謙一同爭取來的。

許智善今天率隊20人搭乘高雄、熊本首航班機，並帶著市長陳其邁囑咐的高雄熊紀念品，前往日本推動城市外交。許智傑今天也將另搭班機前往熊本，預計明天拜會熊本縣知事、熊本市長、地方企業代表、友台小組議員等人。

代表許智傑出席首航儀式的許智善表示，很開心收到日方邀請函，希望可以爭取更多高雄與熊本合作的機會、吸引雙方旅客互訪，此條航線是高雄相當重視的一條黃金航線，兩地都有台積電，有了這條航線，商務客往返會更便捷。

許智傑也透過新聞稿提及推動熊本航線的甘苦談，他說，想起來有點哽咽，這是他跟上個月離世的謝世謙一同爭取來的，為了推動此條航線復飛，他拜訪華航多次，並贈送熊本熊娃娃給謝世謙，象徵高雄人對熊本航線的期盼。

許智傑說，經協調相關單位溝通，處理熊本加油及地勤問題，終於在去年底帶來開航好消息。他表示，自己近年爭取成功超過10條航線，也爭取高雄直飛羽田航權，希望可以深化高雄與日本互動，促進台日友好。

熊本熊 航線 華航 許智傑

延伸閱讀

藍要罷免邊緣綠委 因應攻防兩樣情

選罷法覆議在野嗆三振出局 綠委反要藍白提不信任表態

曝黃捷、許智傑罷免連署最新進度 民團：3日起延長受理

獨／王金平年初三宴請各界好友避談罷免 陳其邁、許智傑也來拜年

相關新聞

加開班次太密？ 台鐵春節疏運大亂 交通部：該改就改

台鐵春運狀況連連，小年夜台南善化站電車線受損、銅鑼站電線被偷剪50公尺、雙溪四腳亭電車線被絕緣棒打穿、猴硐鋼軌出現縫隙等...

大S「流感併發肺炎」猝逝…民眾嚇到搶打疫苗 北市曝庫存剩1萬多劑

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，引起各界震驚。由於事發突然加上春節結束，民...

大S病逝日本 醫：把握抗病毒藥3天黃金期 不致轉為重症

大S在日本因流感併發肺炎病逝，部立台中醫院家醫科顧問醫師李孟智說，即使是不幸得到流感，有全身酸痛、高燒等症狀，又好像不容...

大S猝逝！誰該去打流感疫苗？台灣急救加護醫學會釋疑

藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝，外界震驚。面對流感奪命，台灣急救加護醫學會指出...

大S流感併肺炎猝逝 疾管署緊急記者會說「這件事」

大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，引發各界關注。衛福部疾管署今天下午緊急舉辦記者會，說明國內流感疫情及疫苗接種...

台南7000多劑公費流感疫苗 今不到3小時被預約光

藝人大S（徐熙媛）今被證實赴日旅遊期間因感染流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈及國人，更讓民眾搶打流感疫苗，且今年元旦起第3階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。