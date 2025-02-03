大S流感驟逝驚爆 醫籲免疫低者注意

流感併發重症非年長者獨有，年輕人也要注意！藝人徐熙媛（大S）驚傳因流感併發肺炎過世，享年48歲，對此，前台大感染科醫生林氏璧分析，日本與台灣都是A型H1N1，台灣春節後恐有流行期，民眾不要掉以輕心，長者、嬰幼兒、孕婦和慢性病患等高風險族群應施打疫苗。

年輕族群也有重症

曾以校園愛情偶像劇《流星花園》打響知名度的台灣知名女星大S，春節期間與家人前往日本旅遊，卻在當地感染流感而引發肺炎猝逝，享年48歲、震驚各界。對此，林氏璧指出，流行性感冒病毒絕對不能輕忽，不僅傳染力高能造成大流行，且可能發生併發症，造成肺炎、腦炎、心肌炎等重症。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬則指出，年輕一點的族群若流感重症死亡，大多跟心肌炎、病毒性敗血症和病毒性肺炎有關，因為年輕族群，身體免疫反應會比較強，如果病毒量很大，身體免疫很強，反而會產生細胞素，反過來自我傷害身體，就會造成呼吸窘迫死亡。

注意年後疫情升溫

林氏璧建議，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦以及慢性病患者（糖尿病、心血管疾病、免疫力低下等）是流感併發重症的高風險族群，應施打流感疫苗。他進一步說，日本這次和台灣主要流行的都是A型流H1N1，台灣依往年情形都是在春節後會有一波流感流行期，呼籲大家別掉以輕心。

根據疾管署統計，國內類流感門急診就診人次於第3週（1/12-1/18）達144362人次，第4週（1/19-1/25）達162352人次，較第3週上升12.5%。第5週（1/26-2/1）因逢農曆春節連假，多數門診休診，門急診就診人次為88889人次。預期春節連假後，就診人次將上升1-2週，人次可能達16-18萬人次。

日本疫情漸趨緩

針對日本疫情，疾管署指出，日本1月31日公佈2025年第4週（1/20-1/26），全國約5000個哨點醫療機構報告54594例，定醫平均報告數11.06例，該國自2024年第52週（12/23-12/29）報告64.39例，2025年第1週平均報告數33.82例，第2週略升為35.02例，爾後第3-4週降至平均20例以下。

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