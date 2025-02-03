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觀光署與艾美獎旅遊節目合作 盼吸引更多北美旅客來台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
美國公共廣播電視 (PBS) 旅遊節目「Bare Feet with Mickela Mallozzi」拍攝團隊。觀光署提供
美國公共廣播電視 (PBS) 旅遊節目「Bare Feet with Mickela Mallozzi」拍攝團隊。觀光署提供

交通部觀光署指出，自去年五月發布台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN - Waves of Wonder」後，為推廣此概念，特與美國公共廣播電視（PBS）優質旅遊觀光文化節目「Bare Feet with Mickela Mallozzi」合作，來台拍攝共兩集台灣特輯。署長周永暉表示，PBS是北美市場重要電視台，盼透過此節目吸引更多的北美旅客赴台旅遊，親身體驗台灣多元豐富的觀光資源。

美國公共廣播電視 （PBS）旅遊節目「Bare Feet with Mickela Mallozzi」來台拍攝共兩集台灣特輯。該節目主持人Mickela Mallozzi率製作單位及拍攝團隊一行共6人自紐約出發，依節目腳本前往台北、嘉義阿里山、台南及台東等地。

觀光署說明，「Bare Feet with Mickela Mallozzi」曾榮獲4次艾美獎，在北美地區頗富知名度，擁有許多忠實觀眾，為美國公共廣播電視（PBS）最受歡迎的旅遊觀光文化節目之一。主持人透過本身的舞蹈背景，用舞蹈體驗當地文化，以共舞模式，向觀眾介紹世界各地值得探索的旅遊目的地，如阿根廷、愛爾蘭、土耳其、摩洛哥、馬來西亞與韓國等。該節目在今年即將邁入第七季，透過觀光署積極促成，台灣將是第七季中唯一的亞洲國家，並會連續播出兩集不同的精彩內容，節目預計於今年夏天在北美地區美國及加拿大等地播出；此外，節目主持人Mickela Mallozzi 將於1月25日2025年紐約旅遊探險展（2025 New York Travel and Adventure Show）專題演講中介紹本次台灣旅遊。

觀光署說，此次拍攝特別商請中華航空紐約分公司贊助製作團隊來台機票，藉此體驗台灣作為重要樞紐連結北美地區和亞洲各大城市之便利。籌備期間亦獲文化部駐紐約台北文化中心、觀光署東部海岸國家風景區管理處、觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、觀光署阿里山國家風景區管理處及台南市政府觀光旅遊局之鼎力支持與熱情協助，讓節目製作團隊感受台灣滿滿的熱情及濃濃的人情味。

觀光署自去年五月發布台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN - Waves of Wonder」以來，各駐外辦事處持續在海外以親山、親水、樂環島為主軸，於世界各地宣傳台灣觀光。

周永暉表示，PBS是北美市場重要電視台，透過節目「Bare Feet with Mickela Mallozzi」，許多旅客鍾愛的文化、美食及自然主題，相信在美國公共廣播電視 （PBS）的頻道播出，必能藉此吸引更多的北美旅客赴台旅遊，親身體驗台灣多元豐富的觀光資源

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