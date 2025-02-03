大S流感併發肺炎不治 醫：症狀之外血氧濃度指數可測病情

台灣演藝圈今最震撼新聞首推藝大S徐熙媛罹患流感併發肺炎不治，各家醫院紛紛提醒民眾，流感並非一般感冒，可能引發肺炎、心肌炎或多重器官衰竭等嚴重併發症，已有多款智慧型手表能偵測血氧濃度，若濃度低於90應趕快就醫。

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院急診處年假期間收治多名流感病人，幸好病人沒因春節忌疾諱醫，及時治療均已控制病情大為好轉，症狀較輕者已痊癒。員榮急診處醫師王胤德表示，流感是流感病毒引起的急性呼吸道感染，常見症狀有發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛及咳嗽，部分患者可能因病毒直接攻擊肺部或細菌二次感染，演變為嚴重肺炎甚至導致呼吸衰竭。

根據醫學研究，65歲以上長者、5歲以下兒童、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等慢性疾病患者、癌症病患、接受器官移植者等免疫功能低下者及孕婦，高風險族群罹患流感較容易產生嚴重併發症。

王胤德說，流感病毒經由飛沫傳播，接觸受汙染物品也可能感染，因此勤洗手、避免觸摸口鼻、戴口罩是基本防護措施，家中或周遭若有人確診流感，應佩戴口罩並避免過度接觸以降低被感染風險。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，可降低感染與重症風險，王胤德建議高風險族群每年施打疫苗。民眾若出現高燒不退、劇烈咳嗽、胸悶、呼吸急促等症狀，或血氧濃度低於90的正常標準值，都應儘早就醫。