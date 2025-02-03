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大S驟逝 醫：台灣醫療較方便 流感重症插管或葉克膜可全力救回來
藝人大S（徐熙媛）年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，台灣醫療真的比較方便，有流感重症台灣醫師幫你插管，還不行就上葉克膜，一定全力把你救回來。
他說，在國外醫療比較不方便，且旅遊太累也可能免疫力下降，生病會先忍耐一下，等到不舒服才去就醫，這時候更高機會變成重症。今年流感比較嚴重，呼籲民眾去打疫苗比較安全。
蘇一峰也表示，體重過輕容易感染加重。很多女生為美麗追求過輕體重，當個紙片人，已經有非常多研究都指出，體重過輕（BMI18-19以下)會大大增加三、四倍以上死於肺炎與感染疾病的風險，很瘦體型身體的免疫力會比較差，只要有感染更容易變成重症死亡。
大S罹患流感併發肺炎不幸病逝，不少民眾搶打流感疫苗，民眾也擔心感染流感後會不會變重症。蘇一峰指出，以前的經驗上，流感重症大部分常常發病一周內就能出現，有出現流感症狀後就開始喘，精神狀症差會昏睡。他說：「喘和意識狀況變差」是兩個很重要的重症指標，比發燒更有用，出現時不要輕忽。如果已經喘不過氣還想要過幾天再看病，蘇一峰說，有時候轉重症就來不及了。
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