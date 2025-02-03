大S流感併發肺炎病逝 台中衛生所電話接不完、都是問這件事

受大S因流感併發肺炎病逝日本的消息影響，台中市衛生局各衛生所今天一早起電話接不完，且都是詢問還有沒有疫苗可以打的電話。衛生局說，統計至今天為止，台中市已接種公費流感疫苗77萬6千餘劑，目前還剩餘3萬8千多劑，歡迎民眾接種。

衛生局說，流感疫苗去年12月已開放全民公費接種，只要是6個月以上的人都有資格接種，除了衛生局，還可以到合約醫療院所接種。若是公費流感疫苗打完，會再向中央反映

台中市北屯區四民衛生所人員說，一早大S死訊尚未證實前就有零星的詢問電話，等到媒體報導大S已因流感併發肺炎病逝日本，電話就一路接不完，到了下午都還在接。他們說，連四民衛生所不在市區核心地區都有這麼多的詢問電話，市中心衛生所一定更多，可見大S新聞提醒了大家接種流感疫苗的重要。北區衛生所人員亦說，今天一整天電話不斷，大家都想趕緊接種，增加免疫力。

衛生所人員說，因為市區衛生所都是周二、三上午接種，另外，一般的大醫院像是台中榮總、中國附醫和部立台中醫院、國軍台中總醫院等都有接種，還有約一半以上的診所都是衛生局的合約診所，也都可以接種。

衛生局說，其實公費疫苗和自費疫苗在效力上沒有什麼差別，公費的5種疫亦無差異，只是廠牌不同而已，市民可以放心施打。