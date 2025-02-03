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春節期間用眼過度 中醫療法可助眼部症狀緩解

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
中醫師李俐雯指出，只要選擇經驗豐富且合格的中醫師，這些針灸穴位位於眼眶周圍，施針深度安全，不會對眼部造成損傷。圖／為恭醫院提供
中醫師李俐雯指出，只要選擇經驗豐富且合格的中醫師，這些針灸穴位位於眼眶周圍，施針深度安全，不會對眼部造成損傷。圖／為恭醫院提供

春節假期結束，許多人因長時間觀看手機、電腦或電視，導致眼睛乾澀、疲勞，甚至出現畏光、怕風等不適症狀，除了西醫治療眼科疾病外，苗栗縣為恭醫院中醫科也提供透過內服藥物及針灸等綜合療法，達到症狀的緩解或改善。

為恭中醫師李俐雯指出，春節期間，許多人長時間追劇或是使用3C，容易出現眼睛乾澀和疲勞等症狀，中醫眼科療法結合針灸與中藥材，透過調理體質，改善眼部症狀，特別是在乾眼症、青光眼、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變等眼科疾病。

她說，以中醫角度來看，眼睛乾澀與腎水不足、肝血不潤有關，尤其在更年期女性中較為常見。中醫以補腎藥「杞菊地黃丸」來改善，部分乾眼症患者與自體免疫疾病有關，如乾燥症候群、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎等，這些病症可能伴隨全身性症狀，治療時需要綜合考量，常用藥方如「加味逍遙散」，可減輕由自體免疫疾病引起的發炎反應。

雖然部分人對眼部針灸存有顧慮，但只要選擇經驗豐富且合格的中醫師，這些針灸穴位位於眼眶周圍，施針深度安全，不會對眼部造成損傷。

李俐雯建議，應避免長時間盯著手機或電腦螢幕，並遵循20-20-20法則，每20分鐘看遠處20英尺（約6米）外的物體，保持20秒鐘，幫助眼睛放鬆。此外，每天使用毛巾熱敷眼睛約3分鐘，能促進血液循環、分泌淚液，讓眼睛感到更舒適。

中醫 醫師 針灸

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