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大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。圖／摘自Instagram
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。圖／摘自Instagram

大S赴日旅遊，得了流感併發肺炎而離世，演藝圈齊哀悼，而她上個月25日還參加王偉忠女兒的歸寧宴，隔不到10天就病逝，死訊噩耗令人震驚。據了解，大S曾歷經2次流產、患有癲癇、氣喘及二尖瓣脫垂，且曾透露罹患憂鬱症併發厭食症。醫師表示，除了年齡因素，個人病史也會提高流感併發重症機率。

台安醫院醫療品質副院長、感染科主任楊祖光指出，如果出現反覆性流產，有可能是免疫因素所造成，免疫力低下者本來就是流感併發重症的高危險群。另外，氣喘患者罹患流感併發重症的風險也高，因本身氣管弱、肺部功能不佳，再加上使用類固醇藥物，會抑制身體的免疫反應。

楊祖光說，太胖太瘦的人，對外在病毒的抵抗力特別弱；肥胖者易營養不均、新陳代謝差，太瘦則營養不足，影響免疫力，二者都不利於身體對抗病毒。他提醒，流感病毒的攻擊往往又急又快，病毒會跟著血液流到全身，侵襲器官及神經系統，體弱多病者容易出現併發症，包括肺炎、腦炎、心臟衰竭等。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，通常二尖瓣脫垂的患者，不太會因罹患流感而導致併發症，可能是有其他潛在的心臟疾病。他強調，腦、心、肺是流感併發重症的前三名，因病程變化快速，死亡率超高，許多重症患者在短短數天內驟逝。

林謂文觀察，近10年來因施打流感疫苗的人數增加，流感併發心肌炎、心臟衰竭重症的人數確實有減少。他呼籲，心臟病、肺病疾病、慢性腎臟病、代謝疾病以及免疫功能不全者、癌症患者，都會因流感而提高併發重症的機率，符合公費流感抗病毒藥劑適用對象，應儘速施打疫苗。

林謂文提醒，更年期階段的女性，罹患心血管疾病及衍生的死亡風險倍增，而流感會加重全身性發炎反應，使心血管受損風險飆升。

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