大S猝逝震撼…流感仍流行期 醫籲高危險群速打疫苗

藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，消息震撼演藝圈。農曆春節期間，不少醫院、診所也湧入看診人潮。桃園市衛生局表示，今年農曆春節期間類流感就診人次，雖比前1周下降58.47%，但流感疫情仍在流行期，提醒尚未接種疫苗者，尤其是65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應盡速接種疫苗。

衛生福利部疾病管制署數據顯示，2025年第5周（1月26日至2月1日），桃園市類流感門急診就診人次為5775次，與前1周相比下降58.47%，為6都第2低，推估也可能與春節期間醫院、診所大多休診有關。

衛生局表示，桃園市今年流感季從去年第40周起至今，流感併發重症確診累計人數為53人、死亡10人，桃園市確診人數及死亡人數皆為6都最低，目前流感疫情仍處於流行期，提醒尚未接種者應盡速接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，年輕人接種可保護自己且能保護家中長者、幼兒，也提醒民眾外出時可配戴口罩並保持良好衛生習慣，才能保護自己不被病毒感染。